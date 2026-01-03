Conducerea Rapidului i-a stabilit prețul lui Antoine Baroan! Mesaj pentru oficialii lui Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Conducerea Rapidului i-a stabilit prețul lui Antoine Baroan! Mesaj pentru oficialii lui Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 19:48

Antoine Baroan / SPORT PICTURES

Antoine Baroan a fost pus pe liber de Rapid București, asta după ce evoluțiile sale nu l-au impresionat pe Costel Gâlcă. Din acest motiv, oficialii giuleșteni s-au mișcat rapid și l-au transferat pe Daniel Paraschiv.

Zeljko Kopic a cerut conducerii lui Dinamo să forțeze transferul atacantului francez, iar Victor Angelescu a venit și cu prețul pentru care vârful ar putea pleca din Giulești.

Antoine Baroan, de vânzare. Ce sumă solicită Rapidul

Zeljko Kopic a cerut cu disperare un atacant la Dinamo, iar tehnicianul croat a solicitat conducerii să forțeze transferul lui Antoine Baroan, pus pe liber de cei de la Rapid.

Cu doar două goluri marcate în acest sezon, francezul nu a impresionat gruparea giuleșteană, care este decisă să îl cedeze la orice altă echipă, dacă se va achita în schimbul acestuia aceeași sumă pe care clubul a plătit-o: 400.000 de euro.

„Baroan e liber să-şi găsească echipă. Normal că va trebui să luăm o sumă de bani pe el. În momentul de faţă nu ne mai bazăm pe el. E liber să-şi caute echipă. Dacă Dinamo e interesată, trebuie să ne contacteze. Nu ne-a contactat. Din punctul meu de vedere nu e interesată, nu avem contact cu ei.

Nu ne mai bazăm pe el nu pentru că nu e un atacant bun, ci pentru că e o chestie care s-a întâmplat şi, cred eu, când se rupe o legătură, nu mai are rost să încerci să o mai repari. Atât timp cât ne recuperăm banii pe care i-am dat, poate să plece. Nu o să-l dăm gratis, normal”, a declarat Victor Angelescu, potrivit orangesport.ro.

