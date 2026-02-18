Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: "Am văzut rapoartele! Aia e problema" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: "Am văzut rapoartele! Aia e problema"

Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: "Am văzut rapoartele! Aia e problema"

Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: “Am văzut rapoartele! Aia e problema”

Alex Masgras Publicat: 18 februarie 2026, 23:18

Comentarii
Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: Am văzut rapoartele! Aia e problema

Mihai Stoica, în timpul unui interviu / Sport Pictures

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea, în urma scandalului uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2.

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Cristiano Bergodi pentru o lună, la care se adaugă o amendă de 10.000 de lei. În ceea ce îl priveşte pe Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj a fost suspendat 3 etape şi a primit o amendă de 5000 de lei.

Mihai Stoica, despre suspendările dictate după scandalul din CFR Cluj – U Cluj: “Nu înţeleg ce a făcut Cordea”

Mihai Stoica nu consideră că U Cluj şi Bergodi vor avea de suferit, dând exemplu suspendarea primită de Fonseca în Ligue 1, de anul trecut. Cu toate acestea, oficialul roş-albatştrilor are semne de întrebare în privinţa lui Andrei Cordea, asta din cauza raportului arbitrului Rareş Vidican de la finalul meciului:

“Nu e atât de importantă suspendarea. Fonseca a fost suspendat nouă luni sau nu mai știu câte. L-au ținut la echipă și au fost inteligenți. Acum are 13 victorii consecutive. Bergodi este bun. Nu cred că va avea probleme cu cei din conducere.

Eu nu știu ce a făcut Cordea. Înțeleg că ar fi înjurat, dar când? Aia e problema. Eu am văzut rapoarte de arbitraj. Se scrie cuvânt cu cuvânt, nu la modul general injurii. Nu există în rapoartele de arbitraj folosit injurii. Se scrie clar. Nu înțeleg ce a făcut Cordea”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

