Conducerea s-a ținut de cuvânt: Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo. Clauza de reziliere fixată - Antena Sport

Conducerea s-a ținut de cuvânt: Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo. Clauza de reziliere fixată

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 17:17

Cătălin Cîrjan, Dinamo / Colaj Antena Sport

Dinamo București a fost pe punctul de a rămâne fără Cătălin Cîrjan în această iarnă, dorit cu insistență de ucrainenii de la Metalist Harkov, care au vrut să ofere suma de 4,5 milioane de euro în schimbul său.

Mai mult decât atât, aceștia i-au propus și un salariu astronomic fotbalistului de la Dianmo, care a refuzat în cele din urmă propunerea venită din Ucraina.

Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo. Ce clauză de reziliere va avea

Cătălin Cîrjan a devenit rapid un idol pentru suporterii lui Dinamo, refuzul plecării în Ucraina fiind unul decisiv, prin care și-a arătat devotamentul și dragostea față de culorile alb-roșii.

Conducerea a speculat momentul și, potrivit gsp.ro, i-ar fi prelungit deja contractul jucătorului. Conform sursei citate, noua înțelegere este scadentă în vara anului 2028, iar clauza de reziliere a lui Cîrjan va fi de cinci milioane de euro.

  • 67 de meciuri are Cătălin Cîrjan la Dinamo București
  • 12 goluri și 7 pase decisive are acesta în tricoul alb-roșu
  • 2,5 milioane de euro este valoarea de piață a românului
