Constantin Grameni rămâne cu picioarele pe pământ după victoria cuMetaloglobus: „Trebuie să muncim” - Antena Sport

Rapid București este noul lider al Ligii 1, după succesul obținut pe teren propriu contra celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre a fost din nou erou pentru formația antrenată de Costel Gâlcă, reușind să marcheze unicul gol al meciului.

Chiar dacă jocul echipei nu a fost unul deloc strălucit, lipsa de experiență a nou promovatei și-a spus cuvântul în ultimul sfert de oră, când gruparea alb-vișinie a dat lovitura de grație.

Constantin Grameni: „Nu se punea problema să credem că avem meci ușor”

Rapidul a fost pe punctul de a produce o surpriză neplăcută în fața propriilor suporteri, dar reușita lui Alex Dobre a salvat situația, într-o seară în care prestația noului lider din Liga 1 a fost destul de „cenușie”.

După fluierul final, Constantin Grameni a vorbit despre evoluția echipei, dar și despre cât de tare l-a surprins prestația celor de la Metaloglobus de pe Giulești.

„Suntem fericiți, trei puncte muncite. Mă bucur că am reușit o pasă de gol. Sincer, eu mă așteptam să fie greu. Ei au declarat că nu au nimic de pierdut. Au luat puncte cu FCSB, cu Craiova, nu se punea problema să credem că avem meci ușor. Dacă campioana a pierdut la ei, nu cred că e puțin că nu am dat șut pe poartă în prima repriză.