O echipă din play-out nu a primit licenţa pentru Liga 1!

Situaţie dificilă pentru Unirea Slobozia. Chiar dacă se află pe penultimul loc în Liga 1, dacă reuşesc să se salveze de la rerogradare, ialomiţenii nu mai au în acest moment dreptul de a mai juca anul viitor pe prima scenă.

Cum s-a ajuns aici? Ialomițenii nu au îndeplinit punctajul minim din cauza unor deficiențe la nivelul academiei de copii și juniori. Oficialii de la Unirea Slobozia au făcut apel şi speră la un răspuns favorabil în zilele următoare.

“Până nu se termină procesul de licențiere nu pot să comentez în niciun fel. La jumătatea lunii mai se va finaliza cu licențierea”, a declarat preşedintele clubului, Ilie Lemnaru, pentru Fanatik.ro.