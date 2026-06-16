Ioan Varga nu mai bagă bani la CFR Cluj: “Am fost singurul pierzător!”

Omul cu banii de la CFR Cluj, Ioan Varga, a dezvăluit planurile pe care le are pentru echipa ardeleană şi a făcut un anunţ important cu privire la viitor.
Calificarea în cupele europene reprezintă un obiectiv major pe care echipa din Gruia trebuie să-l îndeplinească în noua stagiune, asta pentru că banii proveniţi din această performanţă să ajute la buget.
Ioan Varga schimbă strategia la CFR Cluj
Varga spune că nu mai vrea să aducă jucători la influenţa unor oameni din club, ci strict după nişte criterii sportive bine definite, plus nişte salarii care să nu depăşească un anumit plafon.
”Mă chinui şi mă zbat să le dau toată susţinerea financiară, morală. Să aibă toate condiţiile, dar cu anumite restricţii. Nu mai sărim calul, nu mai facem angajări de prost gust, nu mai alegem jucători din cauză că cineva e prieten cu nu ştiu cine şi la final mă trezesc că tot eu plătesc şi ei nu folosesc jucătorul, că am N exemple în aproape 10 ani de când am preluat clubul.
Fără parandărături, gata! Am fost dezamăgit de unele persoane cu care am lucrat. Am cerut o restructurare şi un plan corect pentru viitor. Nu doar aruncăm cu banii şi, indiferent ce se întâmplă, Neluţu plăteşte. Sper să facem echipă de forţă. Noua strategie e foarte simplă: salarii corecte şi bonusuri mari. Nu mai vreau salarii uriaşe şi bonusuri uriaşe. Faci performanţă, eşti remunerat pe măsură. Nu faci performanţă, clubul îţi achită un salariu normal. Nu avioane ca până acum”, a declarat Varga.
Ioan Varga anunţă că vrea să mai investească la CFR Cluj
Omul de afaceri spune că va fi ultimul sezon în care investeşte din propriu buzunar la CFR Cluj, dorind ca echipa să se autofinanţeze.
“Am dat până acum cele mai mari salarii din România şi m-am trezit că, în final, am fost singurul pierzător. Când ai din start un contract mare, e normal că nu mai tragi, că te dai accidentat, că ai întindere. Dovedeşte-mi că meriţi să primeşti acei bani şi nu e nicio problemă. Vine domnul Varga mereu cu banii de acasă? Le-am zis: le mai dau forţă, le asigur un buget corect, ca să meargă în grupele europene. Le-am spus că e ultimul an în care-i ajut, dar trebuie să-mi arate că pot produce, că sunt capabili să se autosusţină.
Nu mai merge ca până acum: în fiecare an voi produceţi doi lei, eu vin cu cinci lei. Sunt de aproape 10 ani la CFR. Asta va fi strategia de acum încolo: salarii bune, că nu vor fi în bătaie de joc, dar pentru obiective şi performanţă. Nu vor mai fi salarii de 20.000, de 50.000, şi tu să stai acasă, să te odihneşti”, a mai spus Ioan Varga, conform Primasport.
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