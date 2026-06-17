Neluțu Varga, reținut după ce a aflat adversara CFR-ului din Conference: „Mai bine taci din gură și nu te mai umfli”

CFR Cluj va începe, la fel ca FCSB, din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar echipa antrenată de Antonio Folha și-a aflat miercuri adversara, în cadrul tragerii la sorți de la Nyon.

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Ardelenii vor înfrunta învingătoarea dublei Alashkert – Yelimay Semey, însă Neluțu Varga a fost reținut în declarații când a fost întrebat despre adversari.

CFR Cluj, șanse mari de calificare în turul trei Conference League

CFR Cluj a avut parte de o tragere bună la sorți pentru turul doi preliminar al UEFA Conference League, însă Neluțu Varga a fost destul de reținut în momentul în care a fost întrebat despre șansele ardelenilor la calificare.

Cu un nou antrenor la cârma echipei, finanțatorul ardelenilor a transmis că șansele sunt de partea „feroviarilor”, dar că partidele trebuie tratate cu maximă seriozitate.

„Șansele sunt de partea noastră, sperăm să fie de bun augur. Mai bine taci din gură, te concentrezi, te mobilizezi și nu te mai umfli, că poate fi rău. Eu sper să mă bucur la final. Tragerea la sorți e o veste bună, sperăm să trecem.