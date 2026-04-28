Continuă veștile proaste la Rapid! Titularul lui Costel Gâlcă nu va mai juca în acest sezon

Rapid București a pierdut duminică disputa cu Dinamo din play-off, iar veștile proaste au continuat și la două zile distanță pentru gruparea giuleșteană.

Accidentat serios în meciul de pe Arena Națională, Claudiu Petrila a fost evaluat de staff-ul medical al alb-vișiniilor și a aflat că nu va mai juca în acest final de sezon.

Claudiu Petrila, OUT pentru restul sezonului

Costel Gâlcă primește vești din ce în ce mai proaste în acest final de sezon la Rapid, în contextul în care giuleștenii continuă cursa pentru clasarea pe un loc de cupe europene la finalul actualei stagiuni.

Claudiu Petrila a suferit o accidentare în eșecul suferit de alb-vișinii contra celor de la Dinamo București, iar extrema echipei nu va mai putea evolua în acest sezon.

„Buletin medical – Accidentat în meciul cu Dinamo, Claudiu Petrila a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune musculară.