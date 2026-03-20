Convocat la naţională, David Miculescu a deschis scorul cu UTA! Primul gol al lui după o lună

David Miculescu (24 de ani) a deschis scorul în minutul 56 al meciului FCSB – UTA. Darius Olaru (28 de ani) i-a pasat foarte bine lui David Miculescu, cel din urmă finalizând perfect, la colţul lung, fără nicio şansă pentru portarul Gorcea.
Miculescu a marcat ultima dată în urmă cu o lună, pe 23 februarie, în victoria cu 4-1 a FCSB-ului cu Metaloglobus. El a ajuns la 6 goluri în 25 de meciuri în acest sezon în campionat. Miculescu a reuşit şi 2 goluri şi 2 assist-uri în cele 11 meciuri în care a jucat, în acest sezon, în Europa League.
David Miculescu a deschis scorul în FCSB – UTA
David Miculescu a fost convocat la naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pentru barajul României cu Turcia. Ceilalţi jucători convocaţi la naţională de la FCSB sunt Florin Tănase (31 de ani) şi Daniel Bîrligea (25 de ani).
David Miculescu este cotat la 2.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a fost transferat în 2022 de către FCSB chiar de la UTA, în schimbul sumei de 1.7 milioane de euro. Miculescu mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027.
Lotul României pentru meciul cu Turcia
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)
