Convorbire halucinantă între Gigi Becali şi Louis Munteanu: "Îți garantez că ești la Liverpool" - Antena Sport

Convorbire halucinantă între Gigi Becali şi Louis Munteanu: “Îți garantez că ești la Liverpool”

Radu Constantin Publicat: 11 noiembrie 2025, 18:06

FOTO: Profimedia

Gigi Becali a povestit ce covorbire telefonică a avut cu Louis Munteanu. La capătul discuţiei, jucătorul nu a mai ajuns la FCSB. Motivul? Pretenţiile financiare pe care fotbalistul le-a avut: salariu 60.000 de euro!

“L-am întrebat: ‘Ce echipă îți place ție?’. A zis: ‘Eu cel mai mult iubesc Liverpool’. ‘Fii atent, într-un an și jumătate îți garantez că ești la Liverpool. Dacă faci ce îți spun eu’. ‘Ce nea Gigi?’ ‘O să ai om cu tine, care o să aibă grijă de tine. Meme va fi ca un al doilea tată pentru tine’. I-am zis lui Meme. ‘Băi, Mihai, îl iau, dar tu îl știi p-ăsta’. Meme îl știa mai bine. Meme mi le-a zis. ‘Bă, toate alea, trebuie să dispară din viața lui. Că vreau să ajungă mare!’ ‘Dacă tu asculți ce spun eu, vei ajunge mare!’ Trebuia să îl lase să aibă om lângă el. Îi puneam șofer, mă. Să îl ducă șoferul. Să îl controlez tot timpul, milimetru cu milimetru. Că altfel nu o scoți la capăt cu ăsta. Cum l-ai scăpat… Nu pot să spun, le știți voi”, a povestit Becali pentru Fanatik.ro.

Discuţia nu a dus la un numitor comun: transferul la FCSB. “Băiat deștept e, că l-am controlat. Dar e lacom, e disperat de bani. Nu am văzut așa disperat”, a mai declarat Gigi Becali.

