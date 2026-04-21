Cornel Dinu, un nou atac la Răzvan Burleanu: “L-a numit pe Gică Hagi ca să-i compromită cariera!”

Radu Constantin Publicat: 21 aprilie 2026, 15:53

Cornel Dinu, în timpul unui meci / Hepta

Cornel Dinu l-a atacat din nou pe Răzvan Burleanu, despre care consideră că Edi Iordănescu, Lucescu sau chiar Hagi au fost aleși drept “țapi ispășitori în postura de selecționeri”.

“Un aspect important care trebuie menționat este felul în care federația își alege antrenorii. Am convingerea că acest Burleanu, care nu are nimic în comun cu fotbalul și conducerea unei federații, deține o anumită abilitate nefastă, aceea de a alege de fiecare dată țapi ispășitori în postura de selecționeri. Astfel l-a ales pe Iordănescu junior, care nu avea CV-ul necesar pentru a ocupa această funcție, apoi pe Mircea Lucescu și acum, probabil ca să-i compromită cariera de antrenor, l-a numit pe Gică Hagi în această postură”, a declarat Cornel Dinu pentru Pro Sport.

Totodată, Cornel Dinu nu are încredere în Gică Hagi că poate redresa naționala României.

“Din punct de vedere al asamblării jucătorilor, Hagi a dovedit că nu are capacitate. A crescut niște jucători la Viitorul și, o perioadă, a avut rezultate bune, însă după, când s-au adăugat rutina și oboseală psihică, rezultatele au dus Farul actual în postura de candidată la retrogradare”, a mai declarat Cornel Dinu.

