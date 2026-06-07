Al doilea transfer al verii pentru echipa din play-off-ul Ligii 1. Jucătorul crescut de PSG a semnat

FC Argeș a oficializat al doilea transfer al verii. Formația care a încheiat sezonul pe locul șase în Liga 1 l-a prezentat pe Taylor Luvambo.
Mijlocașul francez de 26 de ani a devenit liber de contract în această vară, după ce s-a despărțit de Le Mans, echipă din a doua ligă din Franța.
FC Argeș l-a transferat pe Taylor Luvambo, jucător crescut de PSG
Taylor Luvambo are un CV interesant, el fiind crescut în academia celor de la PSG, campioana Europei. Mijlocașul a evoluat ulterior la Nantes B, Fleury, Guingamp B și Le Mans, fiind la prima experiență în afara Franței.
FC Argeș i-a realizat o prezentare inedită lui Taylor Luvambo, pe rețelele de socializare. Piteștenii au postat un videoclip în care se făcea referire și la cursa de 24 de ore de la Le Mans.
„Taylor Luvambo este jucătorul echipei noastre. Născut pe 5 iulie 1999, la Saint-Denis, în Franța, Taylor are 1,80 m și evoluează în compartimentul ofensiv.
A fost format la academiile cluburilor Paris Saint-Germain, FC Nantes și Racing Club de France Football. În sezonul 2025/26 a evoluat la Le Mans, în Ligue 2, echipă alături de care a obținut promovarea în Ligue 1.
De-a lungul carierei, Taylor a mai evoluat pentru FC Nantes, FC Fleury 91 și En Avant Guingamp, înainte de a ajunge la Le Mans în vara anului trecut.
Bine ai venit și mult succes în tricoul alb-violet! Bienvenue et beaucoup de succès sous le maillot blanc-violet!”, a anunțat FC Argeș, pe paginile oficiale ale clubului.
Taylor Luvambo, jucător care are o convocare în naționala U18 a Franței, a bifat 13 meciuri pentru Le Mans, în sezonul trecut. Echipa a promovat în Ligue 1, la finalul stagiunii recent încheiate.
Înainte să-l transfere pe Taylor Luvambo, FC Argeș l-a prezentat oficial și pe Evagoras Antoniou. Fundașul central cipriot a semnat cu piteștenii, după despărțirea de APOEL Nicosia.
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