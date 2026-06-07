Al doilea transfer al verii pentru echipa din play-off-ul Ligii 1. Jucătorul crescut de PSG a semnat

FC Argeș a oficializat al doilea transfer al verii. Formația care a încheiat sezonul pe locul șase în Liga 1 l-a prezentat pe Taylor Luvambo.

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Mijlocașul francez de 26 de ani a devenit liber de contract în această vară, după ce s-a despărțit de Le Mans, echipă din a doua ligă din Franța.

FC Argeș l-a transferat pe Taylor Luvambo, jucător crescut de PSG

Taylor Luvambo are un CV interesant, el fiind crescut în academia celor de la PSG, campioana Europei. Mijlocașul a evoluat ulterior la Nantes B, Fleury, Guingamp B și Le Mans, fiind la prima experiență în afara Franței.

FC Argeș i-a realizat o prezentare inedită lui Taylor Luvambo, pe rețelele de socializare. Piteștenii au postat un videoclip în care se făcea referire și la cursa de 24 de ore de la Le Mans.