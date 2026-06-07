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Al doilea transfer al verii pentru echipa din play-off-ul Ligii 1. Jucătorul crescut de PSG a semnat

Viviana Moraru Publicat: 7 iunie 2026, 17:01

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Al doilea transfer al verii pentru echipa din play-off-ul Ligii 1. Jucătorul crescut de PSG a semnat

Taylor Luvambo, la Le Mans/ Profimedia

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FC Argeș a oficializat al doilea transfer al verii. Formația care a încheiat sezonul pe locul șase în Liga 1 l-a prezentat pe Taylor Luvambo.

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Mijlocașul francez de 26 de ani a devenit liber de contract în această vară, după ce s-a despărțit de Le Mans, echipă din a doua ligă din Franța.

FC Argeș l-a transferat pe Taylor Luvambo, jucător crescut de PSG

Taylor Luvambo are un CV interesant, el fiind crescut în academia celor de la PSG, campioana Europei. Mijlocașul a evoluat ulterior la Nantes B, Fleury, Guingamp B și Le Mans, fiind la prima experiență în afara Franței.

FC Argeș i-a realizat o prezentare inedită lui Taylor Luvambo, pe rețelele de socializare. Piteștenii au postat un videoclip în care se făcea referire și la cursa de 24 de ore de la Le Mans.

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„Taylor Luvambo este jucătorul echipei noastre. Născut pe 5 iulie 1999, la Saint-Denis, în Franța, Taylor are 1,80 m și evoluează în compartimentul ofensiv.

A fost format la academiile cluburilor Paris Saint-Germain, FC Nantes și Racing Club de France Football. În sezonul 2025/26 a evoluat la Le Mans, în Ligue 2, echipă alături de care a obținut promovarea în Ligue 1.

De-a lungul carierei, Taylor a mai evoluat pentru FC Nantes, FC Fleury 91 și En Avant Guingamp, înainte de a ajunge la Le Mans în vara anului trecut.

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Bine ai venit și mult succes în tricoul alb-violet! Bienvenue et beaucoup de succès sous le maillot blanc-violet!”, a anunțat FC Argeș, pe paginile oficiale ale clubului.

Taylor Luvambo, jucător care are o convocare în naționala U18 a Franței, a bifat 13 meciuri pentru Le Mans, în sezonul trecut. Echipa a promovat în Ligue 1, la finalul stagiunii recent încheiate.

Înainte să-l transfere pe Taylor Luvambo, FC Argeș l-a prezentat oficial și pe Evagoras Antoniou. Fundașul central cipriot a semnat cu piteștenii, după despărțirea de APOEL Nicosia.

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