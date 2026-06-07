Home | Fotbal | Liga 1 | Ziua decisivă pentru marele transfer dorit de FCSB! Agentul jucătorului a oferit deadline-ul: „Cred că s-au înțeles”

Ziua decisivă pentru marele transfer dorit de FCSB! Agentul jucătorului a oferit deadline-ul: „Cred că s-au înțeles”

Sebastian Ujica Publicat: 7 iunie 2026, 16:28

Comentarii
Ziua decisivă pentru marele transfer dorit de FCSB! Agentul jucătorului a oferit deadline-ul: Cred că s-au înțeles”

Joyskim Dawa a atras atenţia cluburilor din străinătate. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB are din ce în ce mai puține speranțe pentru transferul lui Stefan Pirgic. Mijlocașul sârb de 23 de ani este dorit de mai multe cluburi, iar FCSB a rămas în urmă pentru că încă nu a bătut palma cu clubul de care aparține Pirgic, Zeleznicar Pancevo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Agentul jucătorului a dezvăluit și cât timp mai are FCSB la dispoziție pentru a interveni: Zeleznicar are discuția decisivă cu un alt club. Cel mai probabil este vorba despre Viktoria Plzen.

Luni, ziua decisivă

Singura speranță pentru FCSB: să obțină rapid acordul celor de la Zeleznicar, pentru ca apoi să încerce să convingă jucătorul.

„Zeleznicar va avea mâine (nr. luni) o întâlnire cu oficialii altei echipe, din altă țară. Aștept să se încheie discuția de mâine cu celălalt club. Nu am discutat cu cei de la Steaua despre contractul jucătorului.

Momentan, nu cred că s-au încheiat discuțiile dintre Steaua și Zeleznicar. Este normal ca mai întâi cele două cluburi să ajungă la o înțelegere. Abia apoi pot să discut eu despre condițiile contractuale ale jucătorului.

Reclamă
Reclamă

Cred că cei de la Zeleznicar s-au înțeles cu celălalt club, dar voi afla sigur mâine” a declarat agentul lui Prigic, Rade Caldovic, pentru Prosport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Observator
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta”
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Ce planuri are Giovanni Becali: „Să se ducă la Palat cu oferta”
16:28

Flavio Cobolli – Alexander Zverev LIVE SCORE. Luptă uriaşă în marea finală de la Roland Garros
16:19

VideoDezastru pentru Max Verstappen, în Marele Premiu de la Monaco. OUT din cursă după probleme la start
16:00

Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”
16:00

LIVE TEXTCSM Bucureşti – Brest se joacă ACUM. Duel pentru bronz, în Liga Campionilor
15:57

LIVE VIDEOCursa Marelui Premiu de la Monaco e ACUM, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Kimi Antonelli, lider
15:55

Atacantul transferat cu scandal de Dinamo, pariul pentru noul sezon: “Cred foarte mult în el”
Vezi toate știrile
1 OFICIAL | Nuno Campos, înlocuitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo. Anunţul clubului 2 Starul Universităţii Craiova, pe lista echipei care a făcut spectacol în Champions League! 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Ce se mai ştie de Leni Celnicu, prima soție de care Gică Hagi a divorţat pentru că îi punea miere în cafea. Cum arată acum 5 Nuno Campos trece direct la treabă! Primul lucru pe care îl face noul antrenor de la Dinamo. Kopic, și el implicat 6 Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău despre Denis Alibec, după ce a fost prezentat oficial la Farul
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat