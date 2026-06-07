Ziua decisivă pentru marele transfer dorit de FCSB! Agentul jucătorului a oferit deadline-ul: „Cred că s-au înțeles”

FCSB are din ce în ce mai puține speranțe pentru transferul lui Stefan Pirgic. Mijlocașul sârb de 23 de ani este dorit de mai multe cluburi, iar FCSB a rămas în urmă pentru că încă nu a bătut palma cu clubul de care aparține Pirgic, Zeleznicar Pancevo.

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Agentul jucătorului a dezvăluit și cât timp mai are FCSB la dispoziție pentru a interveni: Zeleznicar are discuția decisivă cu un alt club. Cel mai probabil este vorba despre Viktoria Plzen.

Luni, ziua decisivă

Singura speranță pentru FCSB: să obțină rapid acordul celor de la Zeleznicar, pentru ca apoi să încerce să convingă jucătorul.

„Zeleznicar va avea mâine (nr. luni) o întâlnire cu oficialii altei echipe, din altă țară. Aștept să se încheie discuția de mâine cu celălalt club. Nu am discutat cu cei de la Steaua despre contractul jucătorului.

Momentan, nu cred că s-au încheiat discuțiile dintre Steaua și Zeleznicar. Este normal ca mai întâi cele două cluburi să ajungă la o înțelegere. Abia apoi pot să discut eu despre condițiile contractuale ale jucătorului.