Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA - Rapid: "Asta am în plan" - Antena Sport

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, este extrem de încântat după ce Olimpiu Moruţan a semnat cu formaţia din Giuleşti. Fostul jucător de la FCSB a susţinut şi prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului şi va fi în lotul echipei pentru meciul de la Arad, cu UTA, de luni seară.
Gâlcă este conştient că Moruţan nu este 100% în acest moment şi că fostul jucător de la FCSB are nevoie de câteva meciuri pentru acest lucru, dar plănuieşte să îl introducă pe acesta în teren, în funcţie de cum vor evolua lucrurile la Arad.
Costel Gâlcă are de gând să îl folosească pe Olimpiu Moruţan în meciul UTA – Rapid: “E undeva la 70%”
“Sunt bucuros că avem un jucător de valoare, Moruțan, care o să aducă un plus, o soluție pentru echipa noastră. Toți îl așteptăm cu nerbădare să intre și să facă diferența. E foarte bine, a fost primul antrenament, mai are de căpătat ritm de joc. Am vorbit și cu el destul de mult, am venit cu el în mașină și mai are nevoie de jocuri.
Eu o gândesc așa, să joace jucătorii care sunt în formă. O să avem jucători cu calitate și pe bancă, și în teren, să ne dea soluții. Să vină cu un plus. Vom vedea dacă vom schimba sistemul, e un jucător care aduce un plus echipei, mă bucur că a venit. Îi doresc mult succes. Știu că e un jucător de valoare, a trecut prin accidentări. E un jucător care poate să fie selecționat la națională.
E importantă dorința lui de a ajuta echipa pentru a ne atinge obiectivele. Eu nu am vorbit cu el până să vină, domnul Angelescu a vorbit cu el, l-a convins. Am în plan să îl introduc cu UTA, dar depinde de joc, vom vedea. Are nevoie de ritm de joc, de repere, trebuie să recunoaștem că nu a avut multe meciuri. Putem să spunem că va fi 100% după câteva jocuri. Eu cred că e undeva la 70%”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.
Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 42 de puncte, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo şi la un punct în spatele Universităţii Craiova, echipa de pe locul secund. Giuleştenii şi oltenii nu au jucat încă în etapa cu numărul 22 din Liga 1, în timp ce Dinamo a câştigat meciul de vineri seară de la Sibiu, cu Hermannstadt.
- 2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Olimpiu Moruţan, potrivit transfermakrt.com
