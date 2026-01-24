Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA - Rapid: "Asta am în plan" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA – Rapid: “Asta am în plan”

Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA – Rapid: “Asta am în plan”

Alex Masgras Publicat: 24 ianuarie 2026, 17:43

Comentarii
Costel Gâlcă, anunţ despre Olimpiu Moruţan, înainte de UTA – Rapid: Asta am în plan

Costel Gâlcă, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, este extrem de încântat după ce Olimpiu Moruţan a semnat cu formaţia din Giuleşti. Fostul jucător de la FCSB a susţinut şi prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului şi va fi în lotul echipei pentru meciul de la Arad, cu UTA, de luni seară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gâlcă este conştient că Moruţan nu este 100% în acest moment şi că fostul jucător de la FCSB are nevoie de câteva meciuri pentru acest lucru, dar plănuieşte să îl introducă pe acesta în teren, în funcţie de cum vor evolua lucrurile la Arad.

Costel Gâlcă are de gând să îl folosească pe Olimpiu Moruţan în meciul UTA – Rapid: “E undeva la 70%”

“Sunt bucuros că avem un jucător de valoare, Moruțan, care o să aducă un plus, o soluție pentru echipa noastră. Toți îl așteptăm cu nerbădare să intre și să facă diferența. E foarte bine, a fost primul antrenament, mai are de căpătat ritm de joc. Am vorbit și cu el destul de mult, am venit cu el în mașină și mai are nevoie de jocuri.

Eu o gândesc așa, să joace jucătorii care sunt în formă. O să avem jucători cu calitate și pe bancă, și în teren, să ne dea soluții. Să vină cu un plus. Vom vedea dacă vom schimba sistemul, e un jucător care aduce un plus echipei, mă bucur că a venit. Îi doresc mult succes. Știu că e un jucător de valoare, a trecut prin accidentări. E un jucător care poate să fie selecționat la națională.

E importantă dorința lui de a ajuta echipa pentru a ne atinge obiectivele. Eu nu am vorbit cu el până să vină, domnul Angelescu a vorbit cu el, l-a convins. Am în plan să îl introduc cu UTA, dar depinde de joc, vom vedea. Are nevoie de ritm de joc, de repere, trebuie să recunoaștem că nu a avut multe meciuri. Putem să spunem că va fi 100% după câteva jocuri. Eu cred că e undeva la 70%”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

Reclamă
Reclamă

Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 42 de puncte, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo şi la un punct în spatele Universităţii Craiova, echipa de pe locul secund. Giuleştenii şi oltenii nu au jucat încă în etapa cu numărul 22 din Liga 1, în timp ce Dinamo a câştigat meciul de vineri seară de la Sibiu, cu Hermannstadt.

  • 2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Olimpiu Moruţan, potrivit transfermakrt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Observator
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
20:48
S-au încins spiritele în Universitatea Craiova – FC Botoşani! Baiaram şi Coelho, scoşi din sărite de decizia lui Bîrsan
20:45
LIVE VIDEOArouca – Sporting 0-1. Campioana en-titre deschide scorul pe final de primă repriză
20:45
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FC Botoșani 0-0. Mailat, ratare fabuloasă!
20:33
CSM București, a cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor. “Tigroaicele” au defilat cu Podravka
20:14
VideoJurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei
20:13
Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România”
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”