Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu” - Antena Sport

Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu”

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 20:52

Costel Gâlcă / SPORT PICTURES

Rapid București va întâlni Petrolul Ploiești în etapa cu numărul 26 din Liga 1, iar giuleștenii vor să continue forma de excepție, după succesul categoric obținut pe terenul celor de la Hermannstadt.

Costel Gâlcă a prefațat printr-o conferință de presă duelul contra prahovenilor și a explicat când va lua în calcul titlul pentru gruparea alb-vișinie.

Costel Gâlcă nu vrea să audă de titlu la Rapid

Chiar dacă Rapidul merge cot la cot cu Universitatea Craiova și Dinamo București, Costel Gâlcă nu ia încă în calcul titlul la gruparea giuleșteană. Tehnicianul echipei alb-vișinii a transmis că primul obiectiv este accederea în play-off.

„După rezultatul pozitiv de la Sibiu suntem mult mai bine, avem încredere. Campionatul e echilibrat, e important să câștigăm și meciul următor. Am spus-o și înainte, mai ales că e un derby, trebuie să dăm tot, să avem atitudinea din repriza a doua cu Hermannstadt.

Important e să ne atingem obiectivul cât mai repede, abia apoi să vorbim despre titlu. Jucătorii noi mai au nevoie de ceva meciuri, și Daniel, și Olimpiu. Aduc un plus. Trebuie să ne adaptăm, de aceea am spus că o să facem unele schimbări în echipa de start. E nevoie să venim cu ceva mai fresh.

Kevin Ciubotaru e un jucător bun, dar noi am transferat pe postul acela. Sperăm ca Sălceanu să debuteze cât mai repede. La Talisson trebuie să așteptăm, știm procedura. El e pregătit, a jucat înainte să vină aici. Pentru noi e important să ne atingem obiectivul. Când vom intra în linie dreaptă, voi vorbi de titlu”, a declarat Costel Gâlcă.

