Universitatea Craiova - Oțelul 1-0. Oltenii au revenit în fruntea Ligii 1 - Antena Sport

Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, după succesul cu scorul de 1-0 obținut în fața celor de la Oțelul Galați, în etapa cu numărul 25.
Formația antrenată de Filipe Coelho a dat lovitura prin intermediului „underului” David Matei, care a avut o prestație de excepție contra gălățenilor.
Universitatea Craiova – Oțelul Galați 1-0
Final de meci!
Min. 90+4: Bară Universitatea Craiova! Romanchuk reia cu capul și mingea izbește transversala.
Min. 84: Șansă importantă de 2-0 pentru Craiova! Baiaram se înalță frumos și reia cu capul, mingea este reținută de portarul gălățenilor.
Min. 76: David Matei este aproape să facă dubla, dar șutul său a fost reținut de Dur-Bozoancă.
Min. 61: GOL! David Matei deschide scorul pentru Universitatea Craiova.
Min. 46: A început repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 45: Bară Universitatea Craiova! Etim este aproape de deschiderea scorului, dar execuția acestuia nimerește bara.
Min. 20: O nouă șansă pentru olteni! Adrian Rus trage tare de la distanță, dar portarul gălățenilor respinge în lateral.
Min. 5: O primă ocazie de gol pentru formația lui Coelho! Nicușor Bancu trimite un șut puțin pe lângă poarta lui Dur-Bozoancă.
Min. 1: Start de meci pe ”Ion Oblemenco”!
- Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Bancu, D. Matei, Cicâldău, T. Băluță, Mora – Nsimba, Monday Etim. Rezerve: Lung – Mekvabishvili, Stevanovic, F. Stefan, Badelj, Mogoș, Teles, A. Crețu, Muntean, Băsceanu, Houri, Baiaram. Antrenor Filipe Coelho
- Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Pedro, Lameira, A. Ciobanu – Bordun, Lopes, Patrick. Rezerve: I. Popescu, Ursu, Neicu, Cunha Lopes, Wagatsuma, P. de Almeida, Sandu, Chira, Neicu, Debeljuh. Antrenor Laszlo Balint
Universitatea Craiova are un parcurs de excepție în acest sezon pe teren propriu, având o singură înfrângere până acum pe ”Oblemenco”. Echipa antrenată de Laszlo Balint are nevoie de o victorie pentru a ține aproape de zona de play-off.
Echipele probabile la Universitatea Craiova – Oțelul Galați:
- Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Mekavbishvili, Cicâldău, T. Băluță, Teles – Nsimba, Băsceanu. Rezerve: S. Lung, Fl. Ștefan, Etim, Al-Hamlawi, Mogoș, D. Muntean, D. Matei, Fălcușan, Houri, Al. Crețu, Badelj. Absenți: Isenko (suspendat), Baiaram, Stevanovic, M. Rădulescu (accidentați), Bancu (incert). Antrenor Filipe Coelho
- Oțelul (4-3-3): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Fl. Iacob, Conrado – Pedro, Lameira, A. Ciobanu – Bană, Patrick, Andrezinho. Rezerve: I. Popescu, Ursu, D. Sandu, Neicu, Ne Lopes, Paz, Debeljuh, Kazu, Bordun, Chira. Absent: An. Rus (accidentat). Antrenor Laszlo Balint
