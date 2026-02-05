Universitatea Craiova - Oțelul 1-0. Oltenii au revenit în fruntea Ligii 1 - Antena Sport

Final de primă repriză!

Min. 45: Bară Universitatea Craiova! Etim este aproape de deschiderea scorului, dar execuția acestuia nimerește bara.

Min. 20: O nouă șansă pentru olteni! Adrian Rus trage tare de la distanță, dar portarul gălățenilor respinge în lateral.

Min. 5: O primă ocazie de gol pentru formația lui Coelho! Nicușor Bancu trimite un șut puțin pe lângă poarta lui Dur-Bozoancă.

Min. 1: Start de meci pe ”Ion Oblemenco”!

Universitatea Craiova (3-5-2) : L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Bancu, D. Matei, Cicâldău, T. Băluță, Mora – Nsimba, Monday Etim. Rezerve : Lung – Mekvabishvili, Stevanovic, F. Stefan, Badelj, Mogoș, Teles, A. Crețu, Muntean, Băsceanu, Houri, Baiaram. Antrenor Filipe Coelho

Universitatea Craiova are un parcurs de excepție în acest sezon pe teren propriu, având o singură înfrângere până acum pe ”Oblemenco”. Echipa antrenată de Laszlo Balint are nevoie de o victorie pentru a ține aproape de zona de play-off.

Echipele probabile la Universitatea Craiova – Oțelul Galați: