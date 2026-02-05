FCSB - FC Botoşani 1-0. Meci crucial pentru campioana României. Thiam marchează înainte de pauză - Antena Sport

Min. 4: O primă ocazie de gol pentru campioana României! Florin Tănase trage din scurt la poartă, dar mingea este respinsă de Anestis.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

Modificare de ultima oră: Siyabonga Ngezana a acuzat o problemă medicală în timpul încălzirii şi în locul său va juca Daniel Graovac!

FCSB: Matei Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam. Rezerve: Târnovanu, Zima – Dawa, Bîrligea, J. Paulo, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous

În tur, Botoşani a învins-o cu 3-1, acasă, pe FCSB. Golurile echipei moldovene au fost marcate de Dumiter şi Kovtaliuk, o “dublă”, în timp ce pentru FCSB a înscris Daniel Bîrligea.

În ultimele 10 meciuri dintre cele două echipe FCSB s-a impus de 7 ori, Botoşami a câştigat numai 2 partide, iar unul dintre dueluri s-a încheiat la egalitate.

Aflată la 5 puncte de play-off, FCSB are mare nevoie de victorie în încercarea ei de a se menţine aproape de contracandidatele la calificarea în play-off. CFR Cluj a învins-o în această etapă, cea cu numărul 25, cu 1-0, pe UTA Arad. Echipa antrenată de Daniel Pancu e în mare formă, obţinând 6 victorii la rând în ultimele partide din campionat.