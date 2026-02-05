Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Echipa românului, călcată în picioare de Al-Hilal - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Echipa românului, călcată în picioare de Al-Hilal

Fotbal extern

Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Echipa românului, călcată în picioare de Al-Hilal

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 21:24

Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Echipa românului, călcată în picioare de Al-Hilal

Marius Șumudică / SPORT PICTURES

Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului.

După această înfrângere, Marius Șumudică are cea mai slabă defensivă din campionatul Arabiei Saudite, cu un total de 41 de goluri încasate.

Al-Okhdood – Al-Hilal 0-6

Marius Șumudică a trăit un adevărat coșmar la ultimul meci jucat de Al-Okhdood pe teren propriu, în etapa cu numărul 21 a primei ligi din Arabia Saudită.

Al-Hilal a făcut instrucție în fața echipei pregătite de tehnicianul român, reușind să se impună cu scorul de 5-0. Karim Benzema a avut parte de un debut de excepție pentru noua sa formație, reușind să marcheze o triplă (min. 31, min. 60 și min. 64).

Malcom (min. 70) și Al Dawsari (min. 75 și min. 90+3) au completat tabela. După acest meci, Al-Okhdood rămâne penultima în clasament, cu un total de doar zece puncte.

