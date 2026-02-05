Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Echipa românului, călcată în picioare de Al-Hilal - Antena Sport

Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După această înfrângere, Marius Șumudică are cea mai slabă defensivă din campionatul Arabiei Saudite, cu un total de 41 de goluri încasate.

Al-Okhdood – Al-Hilal 0-6

Marius Șumudică a trăit un adevărat coșmar la ultimul meci jucat de Al-Okhdood pe teren propriu, în etapa cu numărul 21 a primei ligi din Arabia Saudită.

Al-Hilal a făcut instrucție în fața echipei pregătite de tehnicianul român, reușind să se impună cu scorul de 5-0. Karim Benzema a avut parte de un debut de excepție pentru noua sa formație, reușind să marcheze o triplă (min. 31, min. 60 și min. 64).

Malcom (min. 70) și Al Dawsari (min. 75 și min. 90+3) au completat tabela. După acest meci, Al-Okhdood rămâne penultima în clasament, cu un total de doar zece puncte.