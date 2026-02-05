Marius Șumudică, eșec devastator în campionat! Echipa românului, călcată în picioare de Al-Hilal - Antena Sport

Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului.
După această înfrângere, Marius Șumudică are cea mai slabă defensivă din campionatul Arabiei Saudite, cu un total de 41 de goluri încasate.
Al-Okhdood – Al-Hilal 0-6
Marius Șumudică a trăit un adevărat coșmar la ultimul meci jucat de Al-Okhdood pe teren propriu, în etapa cu numărul 21 a primei ligi din Arabia Saudită.
Al-Hilal a făcut instrucție în fața echipei pregătite de tehnicianul român, reușind să se impună cu scorul de 5-0. Karim Benzema a avut parte de un debut de excepție pentru noua sa formație, reușind să marcheze o triplă (min. 31, min. 60 și min. 64).
Malcom (min. 70) și Al Dawsari (min. 75 și min. 90+3) au completat tabela. După acest meci, Al-Okhdood rămâne penultima în clasament, cu un total de doar zece puncte.
- “Un nou capitol!” Radu Drăgușin, anunţ despre viitorul lui în Anglia
- Denis Drăguș, “dublă” de senzație în Cupa Turciei. Primele goluri după 10 luni pentru atacantul român
- Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului
- Supravieţuitorul incendiului teribil din Elveţia, mărturii tulburătoare: “Eram ca paralizat. Le strigam numele”
- Transferul lui Andrei Vlad a picat! Fostul portar de la FCSB era deja în Grecia, gata să semneze