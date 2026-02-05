Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale Transylvania Open - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca, trecând în sferturi de deţinătoarea trofeului, Anastasia Potapova (Austria, 58 WTA, cap de serie 5).

Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, în două ore şi un minut.

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe câştigătoarea meciului dintre Yue Yuan (China, 130 WTA) şi Daria Snigur (144 WTA, Ucraina).

Tot joi, Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, s-a calificat în semifinale trecând în sferturi pe sportiva poloneză Maja Chwalinska, numărul 146 mondial, scor 6-0, 6-4. În faza următoare, jucătoarea britanică o va înfrunta pe Oleksanda Oliynykova (Ucraina, 91 WTA), care a trecut de favorita 4, Xinyu Wang (China), scor 6-4 ,6-4.

Jucătoarele califficate în semifinale îşi asigură un premiu de 12.331 dolari şi 98 de puncte. Sportivele eliminate în sferturi vor primi câte 7.025 dolari şi 54 de puncte.