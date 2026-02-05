Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: "Nu ai cum să emiți pretenții" - Antena Sport

Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1.

Legat de eşecul suferit, Laszlo Balint crede că victoria Universităţii a fost una “firească”.

“Eu cred că a văzut toată lumea că am avut o abordare curajoasă, am încercat să avem cât mai mult control prin posesie.

Eu zic că am și reușit acest lucru. Într-adevăr, Craiova și-a creat câteva situații, dar era firesc.

Am luat acel gol pe o minge pierdută în jumătatea adversă, n-am reușit să asigurăm eficient acel sistem de apărare preventivă.