Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: "Nu ai cum să emiți pretenții" - Antena Sport

Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1.
Legat de eşecul suferit, Laszlo Balint crede că victoria Universităţii a fost una “firească”.
“Eu cred că a văzut toată lumea că am avut o abordare curajoasă, am încercat să avem cât mai mult control prin posesie.
Eu zic că am și reușit acest lucru. Într-adevăr, Craiova și-a creat câteva situații, dar era firesc.
Am luat acel gol pe o minge pierdută în jumătatea adversă, n-am reușit să asigurăm eficient acel sistem de apărare preventivă.
Din păcate, ne-au lipsit realizările în ultima treime adversă. Pentru noi e o înfrângere dureroasă, dar cumva firească, dacă nu dai gol nu ai cum să emiți pretenții”, a declarat Laszlo Balint, pentru Digi Sport.
Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa Oţelului Galaţi şi elevii lui Coelho au revenit pe prima treaptă a podiumului, având 49 de puncte. Oţelul e în afara play-off-ului, pe locul 9, cu 37 de puncte.
