Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: "Nu ai cum să emiți pretenții" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: “Nu ai cum să emiți pretenții”

Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: “Nu ai cum să emiți pretenții”

Radu Constantin Publicat: 5 februarie 2026, 21:15

Comentarii
Oţelul e în afara play-off-ului. Laszlo Balint: Nu ai cum să emiți pretenții

Laszlo Balint / Captură Prima Sport

Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legat de eşecul suferit, Laszlo Balint crede că victoria Universităţii a fost una “firească”.

“Eu cred că a văzut toată lumea că am avut o abordare curajoasă, am încercat să avem cât mai mult control prin posesie.

Eu zic că am și reușit acest lucru. Într-adevăr, Craiova și-a creat câteva situații, dar era firesc.

Am luat acel gol pe o minge pierdută în jumătatea adversă, n-am reușit să asigurăm eficient acel sistem de apărare preventivă.

Reclamă
Reclamă

Din păcate, ne-au lipsit realizările în ultima treime adversă. Pentru noi e o înfrângere dureroasă, dar cumva firească, dacă nu dai gol nu ai cum să emiți pretenții”, a declarat Laszlo Balint, pentru Digi Sport.

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa Oţelului Galaţi şi elevii lui Coelho au revenit pe prima treaptă a podiumului, având 49 de puncte. Oţelul e în afara play-off-ului, pe locul 9, cu 37 de puncte.

Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimelePrejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
Observator
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
Detalii din celula unde bărbatul care și-a sechestrat concubina a încercat să-și pună capăt zilelor. ”A fost oprit de colegi”
Fanatik.ro
Detalii din celula unde bărbatul care și-a sechestrat concubina a încercat să-și pună capăt zilelor. ”A fost oprit de colegi”
20:52
Costel Gâlcă, declarații cumpătate înaintea meciului cu Petrolul: „Abia apoi să vorbim despre titlu”
20:51
Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale Transylvania Open
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Aşteptarea a meritat
20:45
VideoJurnal Antena Sport | Uniţi până la capăt
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Barca îi duce departe
20:30
LIVE TEXTFCSB – FC Botoşani 1-0. Meci crucial pentru campioana României. Thiam marchează înainte de pauză
Vezi toate știrile
1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic 3 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 4 “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!