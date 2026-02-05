Coelho, deja cu gândul la Dinamo: "Nu este deloc ușor în fotbal" - Antena Sport

Închide meniul
Coelho, deja cu gândul la Dinamo: “Nu este deloc ușor în fotbal”

Radu Constantin Publicat: 5 februarie 2026, 21:33

Comentarii
Filipe Coelho, în timpul unui meci / Sport Pictures

Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Liga 1.

Filipe Coelho crede că oltenii au meritat victoria, după un meci în care adversarul nu a contat, crede antrenorul.

„A fost un meci dificil, așa cum am spus-o dinainte, împotriva unei echipe bune, organizate. Noi n-am început prea bine. După primele 20 de minute, totuși, am reglat anumite lucruri și am pornit pe drumul cel bun. Nu vreau sa nu fiu fair-play, dar ei, din câte știu, nu și-au creat vreo ocazie de gol azi în comparație cu noi, care am avut oportunități bune de a marca. Rezultatul final e unul important, la fel cum sunt și cele trei puncte obținute. Nu vreau să vorbesc despre posesie. Cu Farul am avut 72% posesie și am pierdut. Nu posesia este cea mai importantă”, a spus Coelho.

“Acum trebuie să ne gândim la viitor, pentru că nu va fi unul ușor. Nu mă gândesc acum la ce adversari vom avea, ci doar că trebuie să ne odihnim bine. De mâine dăm startul pregătirilor pentru următorul oponent, Dinamo. Apreciez fanii care sunt lângă noi de fiecare dată, care fac și deplasările cu noi. Ne bucurăm că fanii noștri iubesc fotbalul, munca și că ne susțin în momentele grele. Câteodată nu este deloc ușor în fotbal“, a mai declarat tehncianul Universităţii Craiova.

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în faţa Oţelului Galaţi şi elevii lui Coelho au revenit pe prima treaptă a podiumului, având 49 de puncte. Oţelul e în afara play-off-ului, pe locul 9, cu 37 de puncte.

Comentarii


