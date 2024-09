Costel Gâlcă, discurs dur după Poli Iaşi - Universitatea Craiova 2-0: "Trebuie să câştigăm aici! Am pierdut prea multe puncte" - Antena Sport

Costel Gâlcă a avut un discurs dur după Poli Iaşi – Universitatea Craiova 2-0. Antrenorul Universităţii Craiova a spus că echipa sa trebuia să câştige partida din Copou. Gâlcă a spus că jucătorii săi trebuiau să fie mai pragmatici.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenean, Costel Gâlcă a avut un discurs dur şi la adresa arbitrajului. Tehnicianul Universităţii Craiova a spus că echipa sa trebuia să mai primească un penalty. Oltenii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, dar Alexandru Mitriţă a ratat.

Costel Gâlcă, discurs dur după Poli Iaşi – Universitatea Craiova 2-0

”Era de așteptat că va fi un meci greu. Nu ne-am ridicat la ceea ce am vrut noi de la această partidă. Nu am fost pragmatici, am vrut să construim pe un teren ca acesta. Asta face parte din fotbal. Ne-am creat ocazii, am avut și penalty, eu zic că am mai avut unul care nu s-a dat, dar asta e. Nu mai ține de mine, ține de ei (n.r. arbitri). Parcă în prima repriză prea am vrut să jucăm spectaculos, terenul nu era așa bun. Trebuia să ducem mingea la margine, să venim cu centrări și așa putea ieși golul. În ultimele minute nu am mai contat mult pentru că nu puteai să joci.

Trebuie să avem rezultate, erau importante aceste puncte. Sperăm ca Ciclâdău și Lukic să vină să ne ajute cât mai repede. Noi trebuie să câștigăm aici, deja am pierdut prea multe puncte”, a spus Costel Gâlcă la digisport.ro.

Poli Iași – Universitatea Craiova 2-0. Alex Mitriţă a ratat un penalty Meciul Poli Iași – Universitatea Craiova 2-0 a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Emil Săndoi a debutat cu dreptul pe banca moldovenilor. Alexandru Mitriţă a ratat o lovitură de la 11 metri în repriza secundă, ratând şansa de a restabili egalitatea. Kamebri a deschis scorul în minutul 30, în timp ce Taison a majorat diferenţa în minutul 90+10.