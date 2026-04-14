Costel Gâlcă e pe picior de plecare de la Rapid! Dan Şucu va încerca să aducă un antrenor român uriaş!

Antena Sport Publicat: 14 aprilie 2026, 18:45

Costel Gâlcă, la finalul unui meci al Rapidului

Costel Gâlcă (54 de ani) este pe picior de plecare de la Rapid, susţine 1923.ro, site al suporterilor giuleşteni. Gâlcă are contract cu Rapid până în vara lui 2027, dar ar urma să părăsească formaţia alb-vişinie la finalul sezonului.

Patronul Rapidului, Dan Şucu (62 de ani), va încerca o lovitură de proporţii, aducerea lui Răzvan Lucescu (57 de ani) pe banca giuleştenilor. Mutarea are şanse mici de realizare, având în vedere că Răzvan Lucescu are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro pentru echipele care nu provin din Top 5 campionate. Răzvan Lucescu are şi el contract până în vara lui 2027 cu PAOK Salonic, salariul său fiind de 2 milioane de euro anual. Răzvan Lucescu are două titluri şi două Cupe ale Greciei cu PAOK Salonic. Totodată, în perioada 2019-2020, a câştigat tot ce se putea cu Al-Hilal: Liga Campionilor Asiei, campionatul şi cupa Arabiei Saudite.

Site-ul citat notează că Dan Şucu are şi o listă de rezervă pentru înlocuitorul lui Costel Gâlcă, în cazul în care mutarea cu Răzvan Lucescu nu se va concretiza. Edi Iordănescu, Mircea Rednic, Daniel Pancu, Adrian Mutu și Marius Șumudică sunt numele de antrenori care se află pe această listă.

Situaţia de la Rapid este una tensionată. După 4 etape din play-off, giuleştenii sunt pe locul 3, cu 32 de puncte, la 7 puncte în spatele liderului U Cluj. Craiova e pe 2, cu 36 de puncte.

După egalul de pe teren propriu cu FC Argeş, 0-0, căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a trimis “săgeţi” spre Costel Gâlcă, afirmând că nu joacă într-o poziţie care să-l avantajeze.

“Nici tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și de-aia și performanța mea este mai slabă decât de obicei”, a declarat Alex Dobre.

Gâlcă a recunoscut “frustrările” din interiorul echipei şi i-a răspuns acid lui Alex Dobre.

“(întrebat de Alex Dobre) Eu mă gândesc la un grup, nu la un jucător. Dacă nu putea, trebuia să-mi spună. Frustrări sunt, dar trebuie să o scoatem la capăt. Avem obiectiv, trebuie să ne clasăm pe un loc de cupe europene. Toţi trebuie să ne asumăm”, a spus Costel Gâlcă.

