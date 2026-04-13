Gâlcă îi răspunde dur lui Alex Dobre: “Dacă nu putea, trebuia să-mi spună!” Antrenorul recunoaşte că sunt “frustrări” la echipă

FC Argeş a reuşit să încheie la egalitate luni, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia bucureşteană Rapid, în etapa a patra din play-off-ul Ligii 1.

Alex Dobre a avut un gest de sfidare faţă de colegi, în momentul schimbării, şi a refuzat să-i salute. La final de partidă, el a precizat că i-a salutat apoi, dar a mai făcut o altă afirmaţie menită să-l irite pe Costel Gâlcă, declarând că simte că nu joacă într-o poziţie care să-l avantajeze. “Nici tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și de-aia și performanța mea este mai slabă decât de obicei”, a spus fotbalistul.

La final de partidă, Costel Gâlcă a reacţionat dur la adresa oamenilor din atac. El l-a taxat şi pe Dobre.

“Mă aşteptam la un meci echilibrat. Am reuşit mai multe acţiuni în prima repriză, să ajungem la careul advers, dar deciziile au fost proaste. Nu am fost inspiraţi în faţa porţii.

În fotbal dacă nu marchezi, e greu. Am avut acţiuni cu FC Argeş, dar nu am putut să le finalizăm.