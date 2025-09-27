Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul - Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede” - Antena Sport

Rapidul a trecut peste eșecul dramatic suferit etapa trecută cu Hermannstadt și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, la episodul cu numărul 132 din “Primvs derby”.

Jocul giuleștenilor nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit antrenorul Costel Gâlcă, iar acesta a explicat la flash-interviu cam care sunt așteptările sale pentru următoarele meciuri.

Costel Gâlcă, concluzii după Petrolul – Rapid 0-1

Costel Gâlcă nu a fost cel mai încântat după succesul obținut de Rapid în deplasare la Petrolul Ploiești. Giuleștenii s-au impus la limită pe terenul rivalei, grație golului marcat de Pașcanu.

La flash-interviu, antrenorul formației alb-vișinii a scos în evidență multe lucruri pe care jucătorii trebuie să le îmbunătățească pentru viitoarele partide.

„Presiune e tot timpul. Jucătorii s-au comportat bine la antrenamente, problema e la meciuri, pentru că trebuie să reacționăm mult mai repede, dar mai avem de lucrat. Am făcut multe lucruri pe construcție și apărare, însă aș vrea ca pe viitor să stăm mult mai bine în teren, putem pune în pericol orice adversar din Liga 1.