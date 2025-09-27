Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul - Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede” - Antena Sport

Rapidul a trecut peste eșecul dramatic suferit etapa trecută cu Hermannstadt și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, la episodul cu numărul 132 din “Primvs derby”.
Jocul giuleștenilor nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit antrenorul Costel Gâlcă, iar acesta a explicat la flash-interviu cam care sunt așteptările sale pentru următoarele meciuri.
Costel Gâlcă, concluzii după Petrolul – Rapid 0-1
Costel Gâlcă nu a fost cel mai încântat după succesul obținut de Rapid în deplasare la Petrolul Ploiești. Giuleștenii s-au impus la limită pe terenul rivalei, grație golului marcat de Pașcanu.
La flash-interviu, antrenorul formației alb-vișinii a scos în evidență multe lucruri pe care jucătorii trebuie să le îmbunătățească pentru viitoarele partide.
„Presiune e tot timpul. Jucătorii s-au comportat bine la antrenamente, problema e la meciuri, pentru că trebuie să reacționăm mult mai repede, dar mai avem de lucrat. Am făcut multe lucruri pe construcție și apărare, însă aș vrea ca pe viitor să stăm mult mai bine în teren, putem pune în pericol orice adversar din Liga 1.
Fiecare jucător e expus la greșeală și mă bucur pentru Pașcanu că a intrat la meci, a și marcat golul victoriei. E important pentru grup și pentru el. În fața porții trebuie să facem mult mai mult să ajungem, unele acțiuni se termină undeva în apropierea careului advers”.
Costel Gâlcă: „Galeria ne ajută tot timpul”
„Onea va intra cu grupul, dar vine după o accidentare și să vedem cum se prezintă ceilalți. Nu știm dacă sunt toți apți pentru meciul următor. Bolgado e un jucător cu experiență, tactic este bine, ne va ajuta pe viitor. Eu cred că timpul de care avea nevoie să se adapteze l-a făcut prin antrenamente.
Important când câștigăm, când luăm cele trei puncte, galeria ne ajută tot timpul, ne sprijină și noi trebuie să îi răsplătim”, a declarat Costel gâlcă, potrivit digisport.ro.
- Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș
- Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României”
- Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului
- Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: „Vrem să ne menținem cât mai sus”
- Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?”