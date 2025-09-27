Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul - Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede”

Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede”

Daniel Işvanca Publicat: 27 septembrie 2025, 23:06 / Actualizat: 28 septembrie 2025, 0:34

Comentarii
Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1: Trebuie să reacționăm mult mai repede”

Costel Gâlcă / SPORT PICTURES

Rapidul a trecut peste eșecul dramatic suferit etapa trecută cu Hermannstadt și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, la episodul cu numărul 132 din “Primvs derby”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul giuleștenilor nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit antrenorul Costel Gâlcă, iar acesta a explicat la flash-interviu cam care sunt așteptările sale pentru următoarele meciuri.

Costel Gâlcă, concluzii după Petrolul – Rapid 0-1

Costel Gâlcă nu a fost cel mai încântat după succesul obținut de Rapid în deplasare la Petrolul Ploiești. Giuleștenii s-au impus la limită pe terenul rivalei, grație golului marcat de Pașcanu.

La flash-interviu, antrenorul formației alb-vișinii a scos în evidență multe lucruri pe care jucătorii trebuie să le îmbunătățească pentru viitoarele partide.

„Presiune e tot timpul. Jucătorii s-au comportat bine la antrenamente, problema e la meciuri, pentru că trebuie să reacționăm mult mai repede, dar mai avem de lucrat. Am făcut multe lucruri pe construcție și apărare, însă aș vrea ca pe viitor să stăm mult mai bine în teren, putem pune în pericol orice adversar din Liga 1.

Reclamă
Reclamă

Fiecare jucător e expus la greșeală și mă bucur pentru Pașcanu că a intrat la meci, a și marcat golul victoriei. E important pentru grup și pentru el. În fața porții trebuie să facem mult mai mult să ajungem, unele acțiuni se termină undeva în apropierea careului advers”.

Costel Gâlcă: „Galeria ne ajută tot timpul”

„Onea va intra cu grupul, dar vine după o accidentare și să vedem cum se prezintă ceilalți. Nu știm dacă sunt toți apți pentru meciul următor. Bolgado e un jucător cu experiență, tactic este bine, ne va ajuta pe viitor. Eu cred că timpul de care avea nevoie să se adapteze l-a făcut prin antrenamente. 

Important când câștigăm, când luăm cele trei puncte, galeria ne ajută tot timpul, ne sprijină și noi trebuie să îi răsplătim”, a declarat Costel gâlcă, potrivit digisport.ro.

Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcaneleSchema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
Observator
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
Fanatik.ro
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
0:27 28 sept.
Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde”
23:40
Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
23:36
Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș
23:32
Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României”
23:18
Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren
23:08
Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 3 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 4 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 5 Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine” 6 Mirel Rădoi i-a făcut praf pe dinamovişti: “Nu aţi fost în stare să ne bateţi 11 contra 10! Încep să se teamă”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”