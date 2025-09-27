Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Petrolul - Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din "Primvs derby", pe Ilie Oană - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană

Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 15:28

Comentarii
Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din Primvs derby, pe Ilie Oană

Jucătorii de la Rapid și Petrolul în "Primvs derby" / Sport Pictures

Petrolul și Rapid se întâlnesc în această seară pe Stadionul Ilie Oană în ce va reprezenta episodul cu numărul 132 din poreclitul “Primvs derby”. Giuleștenii vin după primul lor eșec din noul sezon, în timp ce elevii preluați recent de Eugen Neagoe speră să iasă din zona “roșie” a ierarhiei din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Petrolul și Rapid va avea loc de la ora 20:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Echipele probabile

Rapid a avut un start de sezon foarte bun și s-a aflat până etapa trecută pe locul 2, însă a urmat eșecul cu Hermannstadt care a provocat un scandal imens în Giulești. Alex Dobre a intrat în conflict cu fanii echipei, un moment tensionat peste care elevii lui Costel Gâlcă vor să treacă fără mari probleme.

Alb-vișiniii vor putea să își ia revanșa dacă se vor impune în fața Petrolului în “Primvs derby”. Ploieștenii trec printr-o formă slabă în campionat, fiind pe locul 14 după primele 10 etape, la doar trei puncte distanță de ultima clasată, Metaloglobus.

Situația de la Petrolul i-a convins pe oficiali să îl demită pe Liviu Ciobotariu, iar recent a fost prezentat Eugen Neagoe, care va avea ocazia să debuteze în meciul de pe Ilie Oană. Partida de la Ploiești va reprezenta a 132-a confruntare a unei rivalități care a început în 1954. Sezonul trecut, Petrolul s-a impus pe Ilie Oană cu 1-0 prin golul lui Albin Berisha.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile la Petrolul – Rapid

Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Doukansy, Dongmo, Jyry – Tolea, Doumtsios, Grozav

Antrenor: Eugen Neagoe

Rapid (4-2-3-1): Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Manea – Vulturar, Keita – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic

După patru ani, investiţia de 127 milioane de euro făcută de statul român la Cluj a prins viaţăDupă patru ani, investiţia de 127 milioane de euro făcută de statul român la Cluj a prins viaţă
Reclamă

Antrenor: Costel Gâlcă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
Fanatik.ro
Ce surpriză romantică i-a făcut Radu Drăgușin iubitei sale, Ioana Stan. „În fiecare lună”
15:12
VIDEOCe au scris turcii despre Gică Hagi, după ce a fost surprins în tribune la meciul lui Ianis Hagi, contra lui Galatasaray
15:07
Cristiano Ronaldo l-a lăsat “mască” pe Inigo Martinez după transferul ibericului la Al-Nassr: “E o plăcere”
14:35
Atletico Madrid – Real Madrid LIVE SCORE (17:15). Barcelona aşteaptă un pas greşit al echipei lui Xabi Alonso
13:59
Ciprian Tătărușanu n-are vreo emoție privind startul de sezon al FCSB-ului: “Nu o pot numi criză”
13:58
Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner fac spectacol la Tokyo şi Beijing! Calificări în sferturi pentru cei doi
13:43
Demitere în Premier League cu doar 48 de ore înainte de meci. A apucat să susțină și conferința de presă
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!