Petrolul - Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din "Primvs derby", pe Ilie Oană - Antena Sport

Petrolul și Rapid se întâlnesc în această seară pe Stadionul Ilie Oană în ce va reprezenta episodul cu numărul 132 din poreclitul “Primvs derby”. Giuleștenii vin după primul lor eșec din noul sezon, în timp ce elevii preluați recent de Eugen Neagoe speră să iasă din zona “roșie” a ierarhiei din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Petrolul și Rapid va avea loc de la ora 20:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Echipele probabile

Rapid a avut un start de sezon foarte bun și s-a aflat până etapa trecută pe locul 2, însă a urmat eșecul cu Hermannstadt care a provocat un scandal imens în Giulești. Alex Dobre a intrat în conflict cu fanii echipei, un moment tensionat peste care elevii lui Costel Gâlcă vor să treacă fără mari probleme.

Alb-vișiniii vor putea să își ia revanșa dacă se vor impune în fața Petrolului în “Primvs derby”. Ploieștenii trec printr-o formă slabă în campionat, fiind pe locul 14 după primele 10 etape, la doar trei puncte distanță de ultima clasată, Metaloglobus.

Situația de la Petrolul i-a convins pe oficiali să îl demită pe Liviu Ciobotariu, iar recent a fost prezentat Eugen Neagoe, care va avea ocazia să debuteze în meciul de pe Ilie Oană. Partida de la Ploiești va reprezenta a 132-a confruntare a unei rivalități care a început în 1954. Sezonul trecut, Petrolul s-a impus pe Ilie Oană cu 1-0 prin golul lui Albin Berisha.