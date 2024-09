Costel Gâlcă s-a săturat de reacţiile fanilor Universităţii Craiova: "Să lase jucătorii în pace, eu sunt vinovat" - Antena Sport

Costel Gâlcă s-a săturat de reacţiile fanilor Universităţii Craiova. Ultraşii oltenilor i-au înjurat familia lui Alexandru Mitriţă, după eşecul 0-2 cu Poli Iaşi. Mesajul lui Gâlcă vine înainte de U Cluj – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a 10-a din Liga 1.

„E prea puţin pentru Universitatea Craiova locul pe care îl ocupăm acum. Toată lumea aşteaptă mult mai mult de la noi. A fost un progres la începutul campionatului, am fost mai dinamici, dar în ultimele trei etape am avut ocazii însă am înscris prea puţin.

Costel Gâlcă s-a săturat de reacţiile fanilor Universităţii Craiova

Aşa că în momentul ăsta trebuie să fim mai compacţi, mai pragmatici. Simţim că nu putem să marcăm din situaţii foarte bune, nu avem inspiraţia de a lua decizia cea mai adecvată. Şi de asemenea simţim că facem greşeli în defensivă pentru că nu avem poziţionarea bună în teren.

Eu transmit suporterilor să lase jucătorii în pace, iar dacă vor un vinovat acela sunt eu. Am spus de la început că îmi asum toate lucrurile. E o pasă proastă, într-adevăr, dar eu cred total în aceşti jucători”, a spus Gâlcă, la conferinţa de presă.

Alexandru Mitriţă a răbufnit şi acuză că i-a fost înjurată familia

Alexandru Mitriţă a răbufnit şi acuză că i-a fost înjurată familia în timpul partidei cu Poli Iaşi. Starul Universităţii Craiova a ratat un penalty în partida pe care oltenii au pierdut-o la Iaşi, scor 0-2.