Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1: „Am intrat relaxați, ne-a fost frică” - Antena Sport

Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat pe primul loc în Liga 1. Antrenorul nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi din a doua repriză, atunci când la scorul de 2-0, constănțenii au forțat egalarea.

Costel Gâlcă a transmis că jucătorii au intrat relaxați pe teren după pauză, ținând cont de avantajul de 2-0 pe care îl aveau pe tabela de marcaj. În prima repriză, Alexandru Dobre și Elvir Koljic au marcat, ei fiind lăudați de antrenorul lor.

Costel Gâlcă, prima reacție după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat pe primul loc în Liga 1

În repriza a doua, Ionuț Vînă a redus din diferență, marcând un gol superb în poarta lui Aioani. Dobre a stabilit scorul final în minutul 67. Costel Gâlcă a transmis că alături de Claudiu Petrila, Dobre creează panică în apărarea adversarilor în fiecare meci.

„Am spus că era important să luăm cele trei puncte pentru încrederea noastră. Trebuia să jucăm și a doua repriză, nu la fel, dar puteam să ajungem mai mult la poarta adversă. Am intrat puțin relaxați, cu puțină frică, au pus presiune pe noi.

Antrenamentele sunt foarte reușite, am jucat contra unui adversar care e agresiv, caută profunzimea, au calitate, ne-a fost mult mai greu. Ne dorim să arătăm mult mai bine pe toate aspectele.