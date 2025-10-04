Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a urcat pe primul loc în Liga 1: „Am intrat relaxați, ne-a fost frică” - Antena Sport

Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe Farul și a urcat pe primul loc în Liga 1. Antrenorul nu a fost mulțumit de prestația elevilor săi din a doua repriză, atunci când la scorul de 2-0, constănțenii au forțat egalarea.
Costel Gâlcă a transmis că jucătorii au intrat relaxați pe teren după pauză, ținând cont de avantajul de 2-0 pe care îl aveau pe tabela de marcaj. În prima repriză, Alexandru Dobre și Elvir Koljic au marcat, ei fiind lăudați de antrenorul lor.
În repriza a doua, Ionuț Vînă a redus din diferență, marcând un gol superb în poarta lui Aioani. Dobre a stabilit scorul final în minutul 67. Costel Gâlcă a transmis că alături de Claudiu Petrila, Dobre creează panică în apărarea adversarilor în fiecare meci.
„Am spus că era important să luăm cele trei puncte pentru încrederea noastră. Trebuia să jucăm și a doua repriză, nu la fel, dar puteam să ajungem mai mult la poarta adversă. Am intrat puțin relaxați, cu puțină frică, au pus presiune pe noi.
Antrenamentele sunt foarte reușite, am jucat contra unui adversar care e agresiv, caută profunzimea, au calitate, ne-a fost mult mai greu. Ne dorim să arătăm mult mai bine pe toate aspectele.
Am pierdut practic controlul meciului, în a doua repriză. În prima repriză, am putut să-i scoatem din pressing, le-a fost mult mai greu. Am marcat două goluri și am mai avut o ocazie. În repriza a doua am pierdut mijlocul terenului, prea multă frică. Cel puțin așa văd eu din afară, în loc să avem mai multă personalitate, răbdare la construcție…puteam să le găsim spațiile, ei veneau foarte sus.
(Despre Cristi Manea și Elvir Koljic) Koljic e într-o formă foarte bună, azi a și marcat, mă bucur pentru el, trebuie să punctez că Baroan a intrat cu o atitudine foarte bună. Manea a crescut foarte mult, a venit după accidentare, a făcut un progres important, merita să ajungă la națională. Jucătorii au perioade mai proaste și vor să plece, sper să o facă la sfârșitul campionatului, pentru continuitate, cu un trofeu, cu două, e important să ne gândim la echipă, după la cele personale.
Dobre e un jucător important, cum e și Petrila, pun în dificultate apărările adversare.
(Despre FCSB – Universitatea Craiova) E important pentru mine că am luat cele trei puncte, e important ce facem noi, să avem jocuri bune, asta e important pentru suporterii noștri.
Borza poate să intre puțin, foarte puțin cu echipa până în decembrie. Poate greșesc, ăsta e punctul meu de vedere”, a declarat Costel Gâlcă, conform primasport.ro, după Rapid – Farul 3-1.
Rapid are 25 de puncte, cu un singur punct mai mult față de Universitatea Craiova, echipă care va avea derby cu FCSB duminică, de la ora 20:30. În cazul în care oltenii vor învinge campioana, atunci giuleștenii vor pierde primul loc. De asemenea, trupa de sub Grant poate pierde fotoliul de lider și dacă Botoșani se va impune în meciul de luni cu UTA.
