Cota lui Dennis Politic, în scădere. Cât a ajuns să valoreze mijlocașul după ce a semnat cu FCSB - Antena Sport

Cota lui Dennis Politic, în scădere. Cât a ajuns să valoreze mijlocașul după ce a semnat cu FCSB

Home | Fotbal | Liga 1 | Cota lui Dennis Politic, în scădere. Cât a ajuns să valoreze mijlocașul după ce a semnat cu FCSB

Cota lui Dennis Politic, în scădere. Cât a ajuns să valoreze mijlocașul după ce a semnat cu FCSB

Viviana Moraru Publicat: 27 decembrie 2025, 12:38

Cota lui Dennis Politic, în scădere. Cât a ajuns să valoreze mijlocașul după ce a semnat cu FCSB

Dennis Politic, pe bancă la FCSB/ Profimedia

Cota lui Dennis Politic este în scădere, după ce a semnat cu FCSB. Mijlocașul de 25 de ani a intrat într-un „con de umbră” după ce a fost transferat de campioană. 

După ultimele actualizări, Dennis Politic a ajuns la valoreze suma de 1,2 milioane de euro. El a ajuns la FCSB în vară, după ce a fost transferat de la Dinamo. 

Cota lui Dennis Politic, în scădere după ce a semnat cu FCSB 

Conform transfermarkt.ro, Dennis Politic valora suma de 1,5 milioane de euro în momentul transferului la FCSB. Gigi Becali a plătit suma de aproape un milion de euro în schimbul lui, cedându-l la Dinamo și pe Alexandru Musi. 

În momentul în care a ajuns la Dinamo, în toamna lui 2023, Dennis Politic era cotat la suma de doar 250.000 de euro. Cota lui a „explodat” după două sezoane excelente la formația din Ștefan cel Mare, el ajungând chiar căpitanul echipei. 

Ulterior, după transferul la FCSB din vară, Dennis Politic a ajuns rezervă și a evoluat în puține meciuri. Mijlocașul s-a confruntat cu o problemă medicală pe finalul acestui an, motiv pentru care a nu a bifat niciun minut în ultimele șase meciuri ale campioanei, din toate competițiile. 

În total, Dennis Politic a reușit să joace în 22 de meciuri pentru FCSB în acest sezon. Mijlocașul a marcat și trei goluri, unul în Supercupa cu CFR Cluj, unul în partida de campionat cu Hermannstadt, și unul în returul cu Drita din preliminariile Europa League. 

