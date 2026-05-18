Performanţă unică în cariera Soranei Cîrstea, după turneul de la Roma

Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 10:26

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţie, a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa.

După ce a ajuns în semifinale la Roma, Sorana a urcat 9 locuri şi are 1.985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21, la 12 august 2013.

Sorana Cîrstea, pe locul 18 WTA

În schimb, Jaqueline Cristian a coborât cinci locuri şi este pe 33, cu 1.382 de puncte. Gabriela Ruse a coborât 4 locuri şi este pe 71, cu 928 de puncte.

Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, cu 9.960 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.705 de puncte. Poloneza Iga Swiatek este pe 3, cu 7.273 de puncte, în timp ce Coco Gauff este pe locul 4 (6.749 de puncte).

Pe locul 5 se află americanca Jessica Pegula, cu 6.286 de puncte. Câştigătoare la turneul de la Roma, ucraineanca Elina Svitolina a urcat trei locuri şi este pe 7, cu 4.315 de puncte.

