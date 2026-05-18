Performanţă unică în cariera Soranei Cîrstea, după turneul de la Roma

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţie, a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa.

După ce a ajuns în semifinale la Roma, Sorana a urcat 9 locuri şi are 1.985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21, la 12 august 2013.

În schimb, Jaqueline Cristian a coborât cinci locuri şi este pe 33, cu 1.382 de puncte. Gabriela Ruse a coborât 4 locuri şi este pe 71, cu 928 de puncte.

Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, cu 9.960 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.705 de puncte. Poloneza Iga Swiatek este pe 3, cu 7.273 de puncte, în timp ce Coco Gauff este pe locul 4 (6.749 de puncte).

Pe locul 5 se află americanca Jessica Pegula, cu 6.286 de puncte. Câştigătoare la turneul de la Roma, ucraineanca Elina Svitolina a urcat trei locuri şi este pe 7, cu 4.315 de puncte.