Viață grea pentru U Cluj în Europa League. Posibili adversari ”de coșmar” în primul tur

Radu Constantin Publicat: 18 mai 2026, 10:08

U Cluj va avea viață grea în Europa League, iar în primul tur poate da piept peste nume sonore din fotbalul european, cum ar fi Hajduk Split, CSKA Sofia, Dinamo Kiev, Pafos sau Maccabi Tel Aviv.

Cristiano Bergodi e mulțumit cu Europa League

Universitatea Cluj încheie sezonul pe locul al doilea și merge în Europa League.

Cristiano Bergodi s-a declarat mulțumit de felul cum se încheie campionatul și a scos în evidență faptul că echipa va juca din nou în cupele europene.

„În prima repriză au fost mai buni, bravo lor, dar am luat două goluri în 9 minute şi acolo… Nu eram poziţionaţi bine, dar nu e corect acum să discutăm de greşeli. Am intrat temători, după ne-au dat afară un jucător şi s-a terminat meciul.

(n.r. cu ce rămâneţi după acest sezon?) Calificarea în Europa League, am pornit în octombrie, eram pe locul 10 şi am ajuns pe locul 2, eu cred că e un lucru extraordinar de frumos”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit primasport.ro.

Posibilii adversari ai lui ”U” Cluj din primul tur preliminar al Europa League

Ferencvaros (Ungaria)
Qarabag (Azerbaidjan)
Hajduk Split (Croația)
St. Gallen (Elveția)
Hammarby (Suedia)
Pafos (Cipru)
Maccabi Tel Aviv (Israel)
Dinamo Kiev (Ucraina)
Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)
CSKA Sofia (Bulgaria)

