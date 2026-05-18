Home | Alte sporturi | Moto | Accident teribil pentru Alex Marquez. Două fracturi şi o operaţie după Marele Premiu al Cataloniei

Accident teribil pentru Alex Marquez. Două fracturi şi o operaţie după Marele Premiu al Cataloniei

Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 10:09

Comentarii
Accident teribil pentru Alex Marquez. Două fracturi şi o operaţie după Marele Premiu al Cataloniei

Alex Marquez - Instagram Alex Marquez

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini), victima unui accident spectaculos în timpul Marelui Premiu al Cataloniei la motociclism viteză, la clasa MotoGP, a suferit două fracturi, inclusiv o fractură a claviculei drepte, care a fost operată duminică, a anunţat echipa sa, citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pilotul catalan a suferit “o uşoară fractură a C7 (vertebrei cervicale), care va fi reevaluată săptămâna viitoare, şi o fractură a claviculei drepte, care va fi stabilizată cu o placă. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale astăzi (duminică) la Spitalul General de Catalonia”, a scris echipa italiană pe contul său de X.

Accident teribil pentru Alex Marquez

Accidentul său a fost unul spectaculos, iar pilotul spaniol însuşi a încercat să-şi liniştească fanii, postând o fotografie cu el pe contul său de Instagram, unde poate fi văzut în patul de spital cu degetul mare în sus, purtând o guler cervical: “Totul este sub control! Operaţie în seara asta, dar nu aş putea fi pe mâini mai bune. Mulţumesc enorm tuturor pentru grija voastră şi pentru mesajele de susţinere”, a scris el.

În timp ce se lupta cu Pedro Acosta (KTM) pentru poziţia de lider, Marquez s-a ciocnit cu compatriotul său din spate. Acosta a suferit o problemă mecanică şi a încetinit brusc în plină acceleraţie.

Reclamă
Reclamă

Cel mai tânăr dintre fraţii Marquez a căzut apoi la o viteză foarte mare, motocicleta sa răsturnându-se de mai multe ori înainte de a ateriza pe pistă, oprind cursa în turul al 12-lea.

Roata sa din faţă s-a ciocnit şi cu Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), care nu a putut evita accidentul. O oră mai târziu, italianul a reuşit totuşi să câştige Marele Premiu, care a fost marcat de o a doua întrerupere în urma unui accident în care l-a implicat pe francezul Johann Zarco (Honda-LCR).

După ce radiografiile nu au relevat fracturi, veteranul de pe grila de start a cursei MotoGP (35 de ani) a fost dus la spital pentru o scanare din cauza durerilor la piciorul stâng, a anunţat echipa sa.

Momentul când două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în IdahoMomentul când două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho
Reclamă

Pilotul italian Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a câştigat Marele Premiu al Cataloniei, etapa a şasea a Campionatului Mondial de MotoGP, la capătul unei curse cu mai multe căderi şi cu două întreruperi, duminică, pe circuitul Barcelona-Catalunya din Montmelo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Universitatea Craiova într-o grupă europeană după ce a luat eventul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho
Observator
Momentul când două avioane de vânătoare se ciocnesc în zbor la un show aviatic în Idaho
Câți bani ia, de fapt, Universitatea Craiova după ce a devenit campioană în Superliga. Suma care intră în conturile oltenilor
Fanatik.ro
Câți bani ia, de fapt, Universitatea Craiova după ce a devenit campioană în Superliga. Suma care intră în conturile oltenilor
10:08

Viață grea pentru U Cluj în Liga Europa. Posibili adversari ”de coșmar” în primul tur
9:28

Neluțu Varga riscă să-l piardă pe Edi Iordănescu. Ce ofertă de top a primit fostul selecționer
9:26

Lionel Messi, în formă maximă înainte de Campionatul Mondial. Gol de Play-Station marcat pentru Inter Miami
9:05

Cristi Chivu a sărbătorit titlul în Italia purtând casca folosită după accidentarea gravă suferită la cap!
8:56

Shai Gilgeous-Alexander, din nou MVP al sezonului regulat al NBA
8:47

Ce a făcut Mirel Rădoi imediat după ce Universitatea Craiova a luat titlul în Liga 1
Vezi toate știrile
1 Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!” 2 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 3 FotoUniversitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor 4 UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa 5 Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”! 6 Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român