Accident teribil pentru Alex Marquez. Două fracturi şi o operaţie după Marele Premiu al Cataloniei

Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini), victima unui accident spectaculos în timpul Marelui Premiu al Cataloniei la motociclism viteză, la clasa MotoGP, a suferit două fracturi, inclusiv o fractură a claviculei drepte, care a fost operată duminică, a anunţat echipa sa, citată de AFP.
Pilotul catalan a suferit “o uşoară fractură a C7 (vertebrei cervicale), care va fi reevaluată săptămâna viitoare, şi o fractură a claviculei drepte, care va fi stabilizată cu o placă. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale astăzi (duminică) la Spitalul General de Catalonia”, a scris echipa italiană pe contul său de X.
Accident teribil pentru Alex Marquez
Accidentul său a fost unul spectaculos, iar pilotul spaniol însuşi a încercat să-şi liniştească fanii, postând o fotografie cu el pe contul său de Instagram, unde poate fi văzut în patul de spital cu degetul mare în sus, purtând o guler cervical: “Totul este sub control! Operaţie în seara asta, dar nu aş putea fi pe mâini mai bune. Mulţumesc enorm tuturor pentru grija voastră şi pentru mesajele de susţinere”, a scris el.
Todo controlado!!
Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.
Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo 💙 pic.twitter.com/tY15py29Eq
— Alex Márquez (@alexmarquez73) May 17, 2026
În timp ce se lupta cu Pedro Acosta (KTM) pentru poziţia de lider, Marquez s-a ciocnit cu compatriotul său din spate. Acosta a suferit o problemă mecanică şi a încetinit brusc în plină acceleraţie.
Cel mai tânăr dintre fraţii Marquez a căzut apoi la o viteză foarte mare, motocicleta sa răsturnându-se de mai multe ori înainte de a ateriza pe pistă, oprind cursa în turul al 12-lea.
Roata sa din faţă s-a ciocnit şi cu Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), care nu a putut evita accidentul. O oră mai târziu, italianul a reuşit totuşi să câştige Marele Premiu, care a fost marcat de o a doua întrerupere în urma unui accident în care l-a implicat pe francezul Johann Zarco (Honda-LCR).
După ce radiografiile nu au relevat fracturi, veteranul de pe grila de start a cursei MotoGP (35 de ani) a fost dus la spital pentru o scanare din cauza durerilor la piciorul stâng, a anunţat echipa sa.
Pilotul italian Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a câştigat Marele Premiu al Cataloniei, etapa a şasea a Campionatului Mondial de MotoGP, la capătul unei curse cu mai multe căderi şi cu două întreruperi, duminică, pe circuitul Barcelona-Catalunya din Montmelo.
