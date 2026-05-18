Accident teribil pentru Alex Marquez. Două fracturi şi o operaţie după Marele Premiu al Cataloniei

Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini), victima unui accident spectaculos în timpul Marelui Premiu al Cataloniei la motociclism viteză, la clasa MotoGP, a suferit două fracturi, inclusiv o fractură a claviculei drepte, care a fost operată duminică, a anunţat echipa sa, citată de AFP.

Pilotul catalan a suferit “o uşoară fractură a C7 (vertebrei cervicale), care va fi reevaluată săptămâna viitoare, şi o fractură a claviculei drepte, care va fi stabilizată cu o placă. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale astăzi (duminică) la Spitalul General de Catalonia”, a scris echipa italiană pe contul său de X.

Accident teribil pentru Alex Marquez

Accidentul său a fost unul spectaculos, iar pilotul spaniol însuşi a încercat să-şi liniştească fanii, postând o fotografie cu el pe contul său de Instagram, unde poate fi văzut în patul de spital cu degetul mare în sus, purtând o guler cervical: “Totul este sub control! Operaţie în seara asta, dar nu aş putea fi pe mâini mai bune. Mulţumesc enorm tuturor pentru grija voastră şi pentru mesajele de susţinere”, a scris el.

Todo controlado!!

Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.

Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo 💙 pic.twitter.com/tY15py29Eq

— Alex Márquez (@alexmarquez73) May 17, 2026

În timp ce se lupta cu Pedro Acosta (KTM) pentru poziţia de lider, Marquez s-a ciocnit cu compatriotul său din spate. Acosta a suferit o problemă mecanică şi a încetinit brusc în plină acceleraţie.