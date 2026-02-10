Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs

Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs

Daniel Işvanca Publicat: 10 februarie 2026, 16:14

Cristi Balaj a spus ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un suporter a aruncat cu un obiect în Istvan Kovacs

Istvan Kovacs / SPORT PICTURES

Dinamo București și Universitatea Craiova au remizat în epilogul etapei cu numărul 26 din Liga 1, însă incidente reprobabile au avut loc după fluierul final. Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un suporter al „câinilor”, iar Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect aruncat de către un alt fan al alb-roșilor.

Cristi Balaj a comentat momentul petrecut după finalul jocului și a explicat ce sancțiuni ar putea primi clubul din Ștefan cel Mare pentru gestul incredibil al acelui suporter.

Ce sancțiuni riscă Dinamo, după ce un fan l-a lovit cu un obiect pe Istvan Kovacs

Suporterii lui Dinamo au comis mai multe gesturi care ar putea atrage sancțiuni pentru clubul din Ștefan cel Mare. Aceștia au avut mai multe scandări xenofobe, cu referire directă către centralul Istvan Kovacs, iar după fluierul final au și aruncat cu un obiect în acesta.

Cristi Balaj a comentat incidentul petrecut după finalul jocului și a explicat concret ce sancțiuni ar putea primi cei de la Dinamo și dacă poate fi suspendat sau nu terenul.

„Dinamo riscă doar o amendă. Nu se suspendă terenul. Doar amendă, din punctul meu de vedere. Îi cunosc pe cei de la Dinamo. Nu acceptă asemenea comportament. Sunt convins că se vor lua măsuri. Sunt mai mult decât civilizați.

Ar fi păcat ca, din cauza unor suporteri supărați pe faptul că nu a câștigat echipa lor, să aibă de suferit clubul. Sunt convins că se vor lua măsuri. A fost un incident izolat. Nu a influențat meciul. Nu au existat vătămări corporale”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

