Cristi Borcea a dat verdictul! A spus clar cine e adevărata Steaua: "Le dădeam primă să îi bată" - Antena Sport

Borcea este convins că Dinamo va renunaşte când se va construi stadionul din Ştefan cel Mare. Mai mult, e convins că va exista o singură formaţie cu numele Dinamo, nu 3, ca în prezent. „O să creeze o emulație extraordinară. O să mă întorc și o să iau o lojă, o să fiu sponsor! Dar să mă implic nu mai am timp. Am nouă copii care trag de mine! Eu dacă intru vreau război, vreau doar locul 1. Nu suport altceva.

Cristi Borcea îi ţine partea naşului Gigi Becali atunci când vine vorba despre războiul pentru identitate dintre FCSB şi clubul MAPN, CSA Steaua . Fostul şef al lui Dinamo a spus clar. Chiar dacă echipa latifundiarului din Pipera nu mai are dreptul de a folosi numele Steaua, pentru el tot campioana reprezintă marea rivală.

Au investit fără număr! Condițiile pe care le are Steaua în Berceni nu le are nimeni. N-am fost acolo, am fost invitat, dar nu m-am dus”, a mai precizat Borcea.

În Liga 1, urmează Derby de România, Dinamo-FCSB. Meciul din etapa a doua a play-off-ului e duminică 30 martie, de la ora 20.30, pe Arena Naţională.