Clauza care îl ţine pe Gâlcă pe banca Rapidului. De ce nu poate Şucu să-l demită

Radu Constantin Publicat: 27 aprilie 2026, 12:43

Costel Gâlcă / Sport Pictures

Rapid nu poate încă să-l demită pe Costel Gâlcă. Rapid a pierdut clar cu Dinamo, scor 3-1, la capătul unui meci în care giuleştenii nu au contat.

Totuşi de ce Dan Şucu nu-şi poate demite antrenorul? Potrivit fanatik.ro, Costel Gâlcă ar avea o clauză de 200.000 de euro, bani pe care clubul trebuie să-i achite dacă antrenorul este dat afară în timp ce Rapid are şanse să se claseze pe un loc de competiţii europene. Aşadar, cum Gâlcă încă mai are şanse să-şi îndeplinească obiectivul, e greu de crezut că Şucu va decide demiterea lui.

Marius Şumudică a devăluit că el şi-a dat demisia de la Rapid, cu toate că avea clauză.

„În momentul în care am pierdut mi-am asumat plecând de la Rapid. Ştiţi care era impresia domnului Şucu când eu am semnat cu Rapid? Că sunt vânător de clauze. Ei… eronat. Când vorbeşti de suflet, banii îi mai pui şi pe locul 2. Spre deosebire de alţi antrenori care stau până se fac de ruşine şi stau să îşi ia banii. Eu am avut o clauză infimă care nici nu m-a interesat. Când am semnat contractul cu Rapid, l-am semnat ca primarul.

Dacă nu va prinde cupele europene, ieşind din Cupa României prematur, este o lovitură pentru patronat. Eu în momentul în care am simţit că am pierdut controlul, după semifinala de Cupă, am fost să îmi dau demisia şi nu mi-a fost acceptată.

Am fost la domnul Şucu şi i-am zis că plec, chiar dacă mai aveam şanse în campionat. Iar în momentul în care am pierdut acele şanse eu am plecat. Nu am mai stat. Nu ştiu ce gândeşte domnul Gâlcă, ce contract are sau ce discuţii are cu conducerea clubului. Nu pot să spun dacă ar trebui să plece sau nu. Ei ştiu cel mai bine, dar la cum arată Rapidul acum, se apropie de comă”, a spus Marius Şumudică, citat de Fanatik.

