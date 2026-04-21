Cristiano Bergodi pregătește un transfer din Serie A la Universitatea Cluj!

Portarul român Răzvan Sava nu mai intră în planurile celor de la Udinese Calcio și este tot mai aproape de o despărțire în perioada de mercato din vară. Transferat în 2024 de la CFR Cluj pentru aproximativ 2,5 milioane de euro, goalkeeperul în vârstă de 23 de ani nu a mai bifat minute oficiale din decembrie 2025.

Conducerea clubului italian este dispusă să îl cedeze definitiv, nu sub formă de împrumut, iar în acest context o mutare surprinzătoare începe să prindă contur. Universitatea Cluj îl are pe listă pe Sava, iar portarul ar fi deschis unei reveniri în România, chiar la rivala fostei sale echipe.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, discuțiile sunt încă într-o fază incipientă, însă interesul este real. O eventuală mutare ar reprezenta o lovitură importantă pe piața internă.

De altfel, oficialii „șepcilor roșii” au confirmat încă de luna trecută interesul pentru portar. Președintele clubului, Radu Constantea, a vorbit deschis despre posibilitatea unui transfer, subliniind însă dificultățile financiare ale unei astfel de mutări.

„Nu spunem nici că da, nici nu. El are un contract foarte mare acolo, să vedem ce se întâmplă, ce vrea Udinese. Dar Edvinas Gertmonas e la noi acum, nu a plecat şi aşteptăm să vedem ce îşi doreşte”, a declarat Constantea pentru Prima Sport.