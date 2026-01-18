Csikszereda - FC Botoșani 1-0. Ciucanii produc surpriza zilei în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Csikszereda – FC Botoșani 1-0. Ciucanii produc surpriza zilei în Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 17:39

Jucătorii de la Csikszereda / SPORT PICTURES

Pe un ger năprasnic, Csikszereda a produs una dintre cele mai tari surprize din etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Formația nou promovată a învins la limită FC Botoșani, scor 1-0.

Gruparea gazdă a dat unicul gol al partidei prin Eppe, care l-a îmvins pe portarul advers în minutul 45.

Csikszereda, victorie mare cu FC Botoșani

Pe ger şi pe un teren îngheţat, ciucanii au avut primele ocazii ale meciului, însă portarul oaspeţilor, Anestis, a intervenit în minutele 8 şi 26, la şuturile expediate de Szalay. Internaţionalul maghiar de tineret a mai trimis odată spre poartă, în minutul 39, greşind ţinta cu foarte puţin. Golul care a decis partida s-a marcat în minutul 45, şi a fost semnat de Eppel, cu un voleu de la marginea careului.

Tot Eppel a ratat desprinderea, în minutul 55, iar moldovenii au replicat prin lovitura de cap a lui Diaw, scoasă de Eduard Pap. Portarul gazdelor a apărat şi lovitura de cap a lui Charles Petro, în minutul 78 şi Csikszereda – FC Botoşani s-a terminat 1-0.

FC Botoşani e pe locul 4, cu 38 de puncte, în timp ce FK Csikszereda e a 14-a, cu 19 puncte, a scris news.ro.

Au evoluat echipele:

  • CSIKSZEREDA: Ed. Pap – Bloj, Kabashi, Csuros, Paszka – B. Vegh – Anderson Ceara (Dusinszki, Vereş, Bodo (Bota 76), Szalay (Jevari 83) – Eppel. ANTRENOR: Robert Ilyeş
  • FC BOTOŞANI: Anestis – M. Pavlovic (Pănoiu 90), Pape Diaw (Aldair Ferreira 71), Miron, R. Creţ – Papa (G. David 46), Charles Petro – Mailat (Enzo Lopez 71), Ongenda, Mitrov (Bodişteanu 46) – Dumiter. ANTRENOR: Leo Grozavu
