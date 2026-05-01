Luka Modric şi-a decis viitorul, înainte de participarea la Campionatul Mondial 2026. Anunţul italienilor

Mijlocaşul croat Luka Modric ar fi dispus să joace încă un sezon la AC Milan, anunţă La Gazzetta dello Sport.

„Solo Milan” („doar Milan”) titrează cotidianul sportiv italian, dedicând prima pagină a ediţiei sale din 1 mai mijlocaşului croat.

Luka Modric şi-a decis viitorul, înainte de participarea la Campionatul Mondial 2026

Modric şi-a fracturat pometul stâng într-un duel aerian cu Manuel Locatelli în timpul meciului AC Milan-Juventus (0-0) din 26 aprilie şi este indisponibil până la finalul Seriei A, adică pentru ultimele patru etape ale campionatului italian.

Modric (40 de ani), care speră să se refacă la timp pentru Cupa Mondială din 2026 (11 iunie – 19 iulie, live în Universul Antena), nu ar dori să-şi încheie aventura la Rossoneri cu o accidentare. Cu atât mai mult cu cât a disputat un prim sezon excelent sub comanda lui Massimiliano Allegri, iar Milanul este pe drumul cel bun (cu 6 puncte avans faţă de locul cinci) pentru a se califica în Liga Campionilor 2026-27.

Prelungirea contractului pentru încă un sezon nu ar fi o problemă, clubul dispunând de o clauză pentru a-l păstra şi în sezonul viitor. Potrivit La Gazzetta, conducerea clubului o va activa doar dacă Modric este de acord să-şi prelungească acordul. Ziarul milanez precizează că internaţionalul croat (196 de selecţii) ar trebui să ia o decizie definitivă cu ocazia Cupei Mondiale, a cincea la care participă, evaluându-şi starea fizică.