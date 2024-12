Cui i-a dedicat Ștefan Baiaram golul din Universitatea Craiova - Sepsi 2-1! A recunoscut totul, la interviu - Antena Sport

Ștefan Baiaram a dezvăluit cui i-a dedicat golul din Universitatea Craiova – Sepsi 2-1, la interviul de la partidei. Jucătorul lui Costel Gâlcă a vorbit deschis, după victoria din etapa cu numărul 20 a sezonului de Liga 1.

Baiaram a marcat golul victoriei pentru Universitatea Craiova, în meciul cu Sepsi. În minutul 68, jucătorul lui Costel Gâlcă a înscris cu o lovitură de cap, iar, mai apoi, a arătat un tatuaj spre camerele TV.

Ștefan Baiaram i-a dedicat prietenei sale golul din Universitatea Craiova – Sepsi 2-1!

Întrebat la interviu despre acest gest, Ștefan Baiaram a transmis faptul că i-a dedicat golul prietenei sale. Potrivit jucătorului, tatuajul pe care l-a arătat la cameră are legătură cu prietena sa.

De asemenea, acesta a vorbit și despre următorul duel, cu FCSB și a transmis faptul că o victorie în fața campioanei ar însemna mult pentru echipa din Bănie.

„Am avut un contra-atac. Am avut o centrare foarte bună, un timing foarte bun și mă bucur că am înscris. Mă bucur că am câștigat.