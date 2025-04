Cum a ajutat-o Ilie Năstase pe FCSB în meciul cu Rapid. Dezvăluirile lui Nasty despre Dan Şucu - Antena Sport

Fostul mare jucător de tenis, Ilie Năstase le-a purtat noroc celor de la FCSB în derby-ul cu Rapid, scor 2-1. Mare suporter al campioanei, primul lider mondial ATP s-a întors în Giuleşti după mai mulţi ani. Mai mult, a dezvăluit şi discuţia secretă pe care a avut-o cu patronul gazdelor, Dan Şucu.

Ilie Năstase a fost prezent la derby-ul Rapid-FCSB 1-2, rezultat în urma căruia echipa lui Elias Charalambous aproape şi-a acontat titlul de campioană.

Ilie Năstase, alături de FCSB

Ilie Năstase a promis că va merge la derby şi nu a lipsit. Fostul mare jucător a dezvăluit discuţia avută în lojă cu şeful de la Rapid, Dan Şucu. „Nu am mai fost de mult în Giulești. Domnul Șucu a venit să mă salute, elegant! Mi-a spus că nu m-a mai văzut de mult și m-a întrebat de câți ani n-am mai fost în Giulești. I-am spus că de pe vremea lui Copos”, a spus Ilie Năstase, conform fanatik.ro.

Primul lider mondial a spus cum a fost primit în Giuleşti, dar şi cum a reuşit să le poarte noroc celor de la FCSB. „Da. Așa am simțit, că dacă mă îmbrac în roșu și albastru o să câștige echipa. A fost intuiția mea! Pai așa mi-au zis toți acolo în lojă. Au zis că am venit cu noroc Mulțumesc. Mai sunt, dar nu îi bag în seamă. Am făcut sport și înțeleg. Nu ai mereu suporteri pro, ai și contra. Nu o să ai niciodată suporteri numai pentru tine. Mi-au mai dat niște degete…”, a spus fostul mare sportiv român.

Năstase l-a contrat pe Şumudică. Antrenorul celor de la Rapid spunea că FCSB a câştigat cu ajutorul arbitrului şi că a tras de timp. „Eu zic că au fost două reprize. Prima repriză Steaua (FCSB nr.) a jucat destul de bine, a doua…