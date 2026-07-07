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Cum a putut lua Damjan Djokovic cartonaşul galben pentru care e anchetat pentru pariuri

Alex Masgras Publicat: 7 iulie 2026, 16:26

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Cum a putut lua Damjan Djokovic cartonaşul galben pentru care e anchetat pentru pariuri

Damjan Djokovic, în timpul unui meci / Sport Pictures

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Damjan Djokovic este în centrul atenţie după ce Departamentul de Integritate şi Antifraudă de la FRF a început o anchetă. Mijlocaşul de 36 de ani a fost reclamat de FRF către Comisia de Etică şi Disciplină pentru mai multe meciuri suspecte.

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Unul dintre aceste meciuri este cel dintre FC Botoşani şi CFR Cluj, câştigat de formaţia din Gruia pe 19 decembrie 2025, cu 1-0. Croatul a primit un cartonaş galben în partida respectivă şi este acuzat că l-ar fi încasat intenţionat.

Momentul în care Damjan Djokovic a luat cartonaşul galben cu FC Botoşani! Croatul e anchetat de Departamentul de Integritate şi Antifraudă

În minutul 77 al partidei respective, Ţigănaşu l-a faultat pe Keita. Djokovic nu a fost lăsat de Charles Petro să repună rapid mingea în joc, moment în care s-a enervat şi, într-o manieră agresivă, i-a pus mingea în braţe jucătorului de la FC Botoşani. Pentru acest gest, Sebastian Colţescu i-a arătat lui Djokovic cartonaşul galben. (VEZI AICI FAZA MIN. 3:14).

În total, pe meciurile suspecte anchetate s-ar fi pariat 80.000 de euro. Damjan Djokovic nu este singurul cercetat. Juristul Ioan Ivaşcu şi Marian Copilu sunt şi ei implicaţi.

Neluţu Varga i-a dat afară de la club pe Copilu şi Ivaşcu, din cauza unor contracte prea mari pe care le-ar fi avut anumiţi jucători, dar şi după o bătaie generală cu oamenii de pază ai clubului ce a avut loc cu cinci ani în urmă.

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Neluţu Varga a reacţionat la aflarea veştilor şi a oferit o primă reacţie: “Dacă a greșit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește”, a spus patronul feroviarilor.

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