Cum a putut lua Damjan Djokovic cartonaşul galben pentru care e anchetat pentru pariuri

Damjan Djokovic este în centrul atenţie după ce Departamentul de Integritate şi Antifraudă de la FRF a început o anchetă. Mijlocaşul de 36 de ani a fost reclamat de FRF către Comisia de Etică şi Disciplină pentru mai multe meciuri suspecte.
Unul dintre aceste meciuri este cel dintre FC Botoşani şi CFR Cluj, câştigat de formaţia din Gruia pe 19 decembrie 2025, cu 1-0. Croatul a primit un cartonaş galben în partida respectivă şi este acuzat că l-ar fi încasat intenţionat.
Momentul în care Damjan Djokovic a luat cartonaşul galben cu FC Botoşani! Croatul e anchetat de Departamentul de Integritate şi Antifraudă
În minutul 77 al partidei respective, Ţigănaşu l-a faultat pe Keita. Djokovic nu a fost lăsat de Charles Petro să repună rapid mingea în joc, moment în care s-a enervat şi, într-o manieră agresivă, i-a pus mingea în braţe jucătorului de la FC Botoşani. Pentru acest gest, Sebastian Colţescu i-a arătat lui Djokovic cartonaşul galben. (VEZI AICI FAZA MIN. 3:14).
În total, pe meciurile suspecte anchetate s-ar fi pariat 80.000 de euro. Damjan Djokovic nu este singurul cercetat. Juristul Ioan Ivaşcu şi Marian Copilu sunt şi ei implicaţi.
Neluţu Varga i-a dat afară de la club pe Copilu şi Ivaşcu, din cauza unor contracte prea mari pe care le-ar fi avut anumiţi jucători, dar şi după o bătaie generală cu oamenii de pază ai clubului ce a avut loc cu cinci ani în urmă.
Neluţu Varga a reacţionat la aflarea veştilor şi a oferit o primă reacţie: “Dacă a greșit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește”, a spus patronul feroviarilor.
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