Lovitură cumplită pentru elvețieni! Vestea primită de selecționer, cu câteva ore înainte de meciul contra Columbiei

Elveția – Columbia este ultimul joc din optimile Campionatului Mondial, iar disputa va putea fi urmărită în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, începând cu ora 23:00.
Selecționerul Murat Yakin a primit o veste cumplită cu doar câteva ore înainte de startul partidei, asta după ce unul dintre cei mai importanți jucători ai săi s-a accidentat.
Elveția, fără un jucător crucial la meciul contra Columbiei
Elveția și Columbia vor lupta de la ora 23:00 pentru ultimul loc în sferturile Campionatului Mondial, iar selecționerul Murat Yakin a primit o veste proastă cu doar câteva ore înaintea fluierului de start.
Johan Manzambi, fotbalistul celor de la Freiburg și unul dintre cei mai importanți jucători ai Elveției la acest turneu final, s-a accidentat la ultimul antrenament și nu va fi disponibil pentru acest joc important.
Mijlocașul de 20 de ani se află și pe lista celor de la Newcastle, care ar fi pregătit deja 60 de milioane de euro pentru transferul acestuia. Trei goluri și două pase decisive a strâns acesta la Cupa Mondială.
Noticia TERRIBLE para Suiza:
Johan Manzambi se LESIONÓ en el último entrenamiento (solo, la rodilla), y no va a poder estar esta noche contra Colombia.
No parece grave, eso sí, así que veremos cómo afecta a su posible venta este verano (ya se habla del Newcastle por 60M€). pic.twitter.com/8GiTABzpAj
— Andrés Weiss (@andresweiss_) July 7, 2026
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