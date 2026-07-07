Jucătorul plecat de la FCSB rupe tăcerea și anunță că are oferte din Liga 1

Unul dintre fotbaliștii care au plecat de la FCSB în această vară, după ce oficialii clubului au decis să-l pună pe liber, este dorit de mai multe formații din Liga 1 și ar putea să fie rivalul formației roș-albastre în noua stagiune.

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David Kiki nu a mai fost dorit la FCSB, asta după ce în ultimul an a evoluat foarte puțin pentru trupa bucureșteană, iar fundașul stânga a explicat motivele pentru care nu a reușit să se impună.

De ce nu a reușit David Kiki să se impună la FCSB

Jucătorul transferat de la Farul Constanța e de părere că nu a primit suficiente minute pentru a-și arăta valoarea.

“Da, este adevărat că am ajuns la FCSB pentru că Gigi Becali m-a dorit și am crezut că voi avea mai multe minute de joc. Din păcate, lucrurile nu au decurs așa cum mă așteptam. Dar acesta este fotbalul, uneori, lucrurile nu ies așa cum speri. Trebuie să accepți, să continui să muncești din greu și să fii pregătit pentru oportunitățile care apar.

Mai aveam un an de contract cu FCSB. Totuși, nu puteam continua în acele condiții, așa că încă din iarna trecută am început discuțiile pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă. În cele din urmă, am ajuns la un acord și cred că aceasta a fost cea mai bună decizie pentru ambele părți.