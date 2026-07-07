Sancțiunile pe care le riscă Damjan Djokovic și CFR Cluj după ancheta privind trucarea meciurilor

Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul Federației Române de Fotbal anchetează anumite meciuri suspecte, iar Damjan Djokovic, fotbalistul celor de la CFR Cluj, este în prim-plan, alături de juristul Ioan Ivaşcu.

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Termenul în cadrul acestui dosar a fost stabilit pe data de 27 iulie. Clubul patronat de Neluțu Varga ar putea primi o sancțiune uriașă în acest dosar, ba mai mult, se poate ajunge chiar și la retrogradarea echipei.

CFR Cluj, în pericol de retrogradare? Ce riscă după scandalul în care este implicat Djokovic

Comisia de Etică și Disciplină a primit o sesizare din partea Federației Române de Fotbal, care îi acuză pe Damjan Djokovic și juristul Ioan Ivaşcu de trucarea unor meciuri de fotbal, iar primul termen în acest dosar a fost stabilit pe data de 27 iulie.

Potrivit gsp.ro, Departamentul de Integritate strânge probe și întocmește un raport. Dacă apreciază că există indicii de încălcare a regulamentelor, cazul este trimis către comisiile jurisdicționale ale FRF, care decid dacă există vinovăție și ce sancțiuni se impun.

Chiar dacă pârâți în acest dosar sunt doar cei doi, clubul CFR Cluj ar putea fi sancționat în funcție de concluziile anchetei și de probele administrate.