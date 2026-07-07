Ioan Varga vrea să dea lovitura! Cei doi jucători români doriți de Dinamo și FCSB ar putea ajunge la CFR Cluj

Cele două transferuri pe care CFR Cluj le încearcă. Foto: Captură @ Youtube

CFR Cluj nu se oprește din căutarea de jucători pentru noul sezon, iar Ioan Varga are în plan o dublă lovitură pe piața transferurilor.

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Patronul ardelenilor încearcă să îi aducă în Gruia pe Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș, doi dintre cei mai promițători tineri fotbaliști români care evoluează în Italia.

CFR Cluj vrea doi dintre cei mai buni tineri fotbaliști români

Cei doi au doar 19 ani și sunt legitimați la Hellas Verona, club pentru care au evoluat în ultimii ani la nivel juvenil și la echipa secundă. În plus, ambii sunt internaționali de tineret și sunt văzuți drept jucători de mare perspectivă.

Vermeșan este numele care a atras cele mai multe priviri în ultima perioadă. Mijlocașul a bifat și debutul în Serie A, iar evoluțiile sale l-au adus inclusiv în atenția selecționerilor României. În același timp, presa din Italia a scris că și Atalanta îl monitorizează, ceea ce ar putea complica planurile celor de la CFR Cluj.

Atât Vermeșan, cât și Szimionaș au făcut pasul în Italia în urmă cu trei ani, după ce au crescut la Ripensia Timișoara. Verona a mizat pe potențialul lor încă de la vârste fragede, iar cei doi au continuat să progreseze în academia clubului italian.