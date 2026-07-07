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Ioan Varga vrea să dea lovitura! Cei doi jucători români doriți de Dinamo și FCSB ar putea ajunge la CFR Cluj

Mihai Alecu Publicat: 7 iulie 2026, 13:30

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Ioan Varga vrea să dea lovitura! Cei doi jucători români doriți de Dinamo și FCSB ar putea ajunge la CFR Cluj

Cele două transferuri pe care CFR Cluj le încearcă. Foto: Captură @ Youtube

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CFR Cluj nu se oprește din căutarea de jucători pentru noul sezon, iar Ioan Varga are în plan o dublă lovitură pe piața transferurilor.

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Patronul ardelenilor încearcă să îi aducă în Gruia pe Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș, doi dintre cei mai promițători tineri fotbaliști români care evoluează în Italia.

CFR Cluj vrea doi dintre cei mai buni tineri fotbaliști români

Cei doi au doar 19 ani și sunt legitimați la Hellas Verona, club pentru care au evoluat în ultimii ani la nivel juvenil și la echipa secundă. În plus, ambii sunt internaționali de tineret și sunt văzuți drept jucători de mare perspectivă.

Vermeșan este numele care a atras cele mai multe priviri în ultima perioadă. Mijlocașul a bifat și debutul în Serie A, iar evoluțiile sale l-au adus inclusiv în atenția selecționerilor României. În același timp, presa din Italia a scris că și Atalanta îl monitorizează, ceea ce ar putea complica planurile celor de la CFR Cluj.

Atât Vermeșan, cât și Szimionaș au făcut pasul în Italia în urmă cu trei ani, după ce au crescut la Ripensia Timișoara. Verona a mizat pe potențialul lor încă de la vârste fragede, iar cei doi au continuat să progreseze în academia clubului italian.

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Hellas Verona are probleme financiare

Conducerea CFR-ului își dorește să profite de contextul de la Hellas Verona și speră să îi convingă pe cei doi să revină în România. Clubul din Gruia caută soluții pentru întărirea lotului și, în același timp, încearcă să investească în jucători care pot deveni piese importante pe termen lung, notează Primasport.

Campania de transferuri a vicecampioanei este deja una intensă. În această vară au ajuns la Cluj mai mulți jucători noi, iar oficialii clubului nu exclud alte mutări înainte de startul sezonului și al campaniei europene.

Dacă negocierile se vor încheia cu succes, CFR Cluj ar bifa două transferuri importante și ar aduce în Superligă doi fotbaliști care sunt considerați printre cele mai interesante produse ale noii generații din fotbalul românesc. Rămâne de văzut dacă ardelenii vor reuși să câștige cursa pentru semnăturile lor.

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