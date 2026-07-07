Rivalitatea rămâne: cum vrea Charalambous să o încurce pe Dinamo!

Fostul tehnician de la FCSB, Elias Charalambous, a ajuns în Grecia, la Levadiakos, dar nu-și uită trecutul din România și încearcă să se folosească de acest avantaj.
Cipriotul a pus ochii pe unul dintre fotbaliștii din România contra căruia a jucat în trecut, care este de ceva și pe lista celor de la Dinamo.
Vladislav Blănuță e dorit de Charalambous în Grecia
Charalambous îl cunoaște foarte bine pe Blănuță din perioada în care a antrenat în România și este convins că atacantul poate face față în campionatul Greciei. Tocmai de aceea, tehnicianul le-a transmis oficialilor clubului că își dorește transferul jucătorului în această perioadă de mercato.
Blănuță a impresionat în sezonul trecut în tricoul Universității Cluj, unde a avut evoluții constante și a reușit să înscrie de 12 ori în toate competițiile. Forma bună l-a propulsat către Dinamo Kiev, club care a investit aproximativ două milioane de euro pentru a-l transfera. Mutarea în Ucraina nu i-a adus însă continuitatea pe care o aștepta. Atacantul a jucat foarte puțin și nu a reușit să se impună în primul „11”, astfel că oficialii lui Dinamo Kiev sunt dispuși să analizeze ofertele venite pentru el în această vară.
Dinamo București s-a numărat printre echipele interesate de serviciile lui Blănuță, însă negocierile nu au avansat suficient pentru a se ajunge la un acord. Între timp, apariția lui Levadiakos în cursa pentru transfer ar putea schimba complet situația, notează GSP.
Luptă crâncenă pentru transferul lui Blănuță
Pe lângă interesul venit din România și Grecia, atacantul mai este urmărit și de alte cluburi europene, semn că evoluțiile sale din Superliga nu au trecut neobservate. Totuși, implicarea directă a lui Charalambous poate cântări decisiv în alegerea viitoarei destinații.
Dinamo Kiev ar fi dispusă să îl cedeze pentru o sumă mai mică decât cea plătită la transfer, iar acest lucru face ca mutarea să devină una accesibilă pentru mai multe echipe. Rămâne de văzut cine va profita primul de această oportunitate.
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