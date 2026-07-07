Rivalitatea rămâne: cum vrea Charalambous să o încurce pe Dinamo!

Fostul tehnician de la FCSB, Elias Charalambous, a ajuns în Grecia, la Levadiakos, dar nu-și uită trecutul din România și încearcă să se folosească de acest avantaj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cipriotul a pus ochii pe unul dintre fotbaliștii din România contra căruia a jucat în trecut, care este de ceva și pe lista celor de la Dinamo.

Vladislav Blănuță e dorit de Charalambous în Grecia

Charalambous îl cunoaște foarte bine pe Blănuță din perioada în care a antrenat în România și este convins că atacantul poate face față în campionatul Greciei. Tocmai de aceea, tehnicianul le-a transmis oficialilor clubului că își dorește transferul jucătorului în această perioadă de mercato.

Blănuță a impresionat în sezonul trecut în tricoul Universității Cluj, unde a avut evoluții constante și a reușit să înscrie de 12 ori în toate competițiile. Forma bună l-a propulsat către Dinamo Kiev, club care a investit aproximativ două milioane de euro pentru a-l transfera. Mutarea în Ucraina nu i-a adus însă continuitatea pe care o aștepta. Atacantul a jucat foarte puțin și nu a reușit să se impună în primul „11”, astfel că oficialii lui Dinamo Kiev sunt dispuși să analizeze ofertele venite pentru el în această vară.

Dinamo București s-a numărat printre echipele interesate de serviciile lui Blănuță, însă negocierile nu au avansat suficient pentru a se ajunge la un acord. Între timp, apariția lui Levadiakos în cursa pentru transfer ar putea schimba complet situația, notează GSP.