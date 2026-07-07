Home | Fotbal | Fotbal extern | Rivalitatea rămâne: cum vrea Charalambous să o încurce pe Dinamo!

Rivalitatea rămâne: cum vrea Charalambous să o încurce pe Dinamo!

Mihai Alecu Publicat: 7 iulie 2026, 15:18

Comentarii
Rivalitatea rămâne: cum vrea Charalambous să o încurce pe Dinamo!

Charalambous îl vrea pe Blănuță la Levadiakos. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Fostul tehnician de la FCSB, Elias Charalambous, a ajuns în Grecia, la Levadiakos, dar nu-și uită trecutul din România și încearcă să se folosească de acest avantaj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cipriotul a pus ochii pe unul dintre fotbaliștii din România contra căruia a jucat în trecut, care este de ceva și pe lista celor de la Dinamo.

Vladislav Blănuță e dorit de Charalambous în Grecia

Charalambous îl cunoaște foarte bine pe Blănuță din perioada în care a antrenat în România și este convins că atacantul poate face față în campionatul Greciei. Tocmai de aceea, tehnicianul le-a transmis oficialilor clubului că își dorește transferul jucătorului în această perioadă de mercato.

Blănuță a impresionat în sezonul trecut în tricoul Universității Cluj, unde a avut evoluții constante și a reușit să înscrie de 12 ori în toate competițiile. Forma bună l-a propulsat către Dinamo Kiev, club care a investit aproximativ două milioane de euro pentru a-l transfera. Mutarea în Ucraina nu i-a adus însă continuitatea pe care o aștepta. Atacantul a jucat foarte puțin și nu a reușit să se impună în primul „11”, astfel că oficialii lui Dinamo Kiev sunt dispuși să analizeze ofertele venite pentru el în această vară.

Dinamo București s-a numărat printre echipele interesate de serviciile lui Blănuță, însă negocierile nu au avansat suficient pentru a se ajunge la un acord. Între timp, apariția lui Levadiakos în cursa pentru transfer ar putea schimba complet situația, notează GSP.

Reclamă
Reclamă

Luptă crâncenă pentru transferul lui Blănuță

Pe lângă interesul venit din România și Grecia, atacantul mai este urmărit și de alte cluburi europene, semn că evoluțiile sale din Superliga nu au trecut neobservate. Totuși, implicarea directă a lui Charalambous poate cântări decisiv în alegerea viitoarei destinații.

Dinamo Kiev ar fi dispusă să îl cedeze pentru o sumă mai mică decât cea plătită la transfer, iar acest lucru face ca mutarea să devină una accesibilă pentru mai multe echipe. Rămâne de văzut cine va profita primul de această oportunitate.

Vremea se răcește în următoarea săptămână în mare parte din țară. Prognoza meteo până pe 3 augustVremea se răcește în următoarea săptămână în mare parte din țară. Prognoza meteo până pe 3 august
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A jucat Cristiano Ronaldo ultimul meci la naţională, în Portugalia - Spania 0-1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
Observator
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro
Fanatik.ro
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro
16:05

Lovitură cumplită pentru elvețieni! Vestea primită de selecționer, cu câteva ore înainte de meciul contra Columbiei
15:39

Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă
15:35

Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer!
14:45

Programul zilei a 26-a de la Campionatul Mondial | Lionel Messi, duel de 5 stele cu Mohamed Salah
14:43

Thibaut Courtois i-a demolat pe americani: “I-am făcut să plătească pentru lipsa de respect”
14:23

Jucătorul plecat de la FCSB rupe tăcerea și anunță că are oferte din Liga 1
Vezi toate știrile
1 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 3 Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul” 4 FotoSuperba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită” 5 Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore 6 Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român