Cum a reacționat galeria FCSB-ului după al treilea eșec din Liga 1. Ce s-a cântat în sectorul fanilor Sloboziei - Antena Sport

FCSB a suferit al treilea eșec consecutiv din Liga 1, după ce a pierdut și în fața Unirii Slobozia, scor 0-1. “Roș-albaștrii” trec în acest moment prin cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani, însă suporterii de la Peluza Nord au decis să rămână alături de jucători în aceste momente grele, gândindu-se probabil și la returul cu Drita de joi din preliminariile Europa League.

Dacă suporterii FCSB-ului au ținut să le ofere încredere jucătorilor, fanii veniți de la Slobozia pentru cei de la Unirea au fost în extaz după finalul meciului.

Ce s-a strigat în sectoarele celor două galerii

După ce arbitrul partidei a consfințit rezultatul final din Ghencea al partidei dintre FCSB și Unirea Slobozia, jucătorii celor două formații s-au îndreptat către propriile galerii. Peluza Nord, care în trecut a avut atitudini oscilante la adresa propriilor fotbaliști, a decis să rămână alături de ei după al treilea eșec din Liga 1.

Suporterii FCSB-ului au strigat alături de jucătorii lui Elias Charalamabous: “Cu Steaua până la moarte” și au ținut să îi aplaude, potrivit gsp.ro. Cel mai probabil, fanii s-au gândit că o nouă serie de critici i-ar demoraliza complet pe elevii lui Charalambous înainte de returul cu Drita, de pe urma căruia pot ajunge în play-off-ul Europa League. Cea mai dură reacție a galeriei FCSB-ului din acest sezon a venit după derby-ul pierdut cu Dinamo, când la finalul meciului au strigat: “Rușine să vă fie“.

De cealaltă parte a stadionului din Ghencea, zecile de suporteri ai Unirii Slobozia au fost încântați la maxim de succesul obținut în fața campioanei și au cântat: “Ne-am făcut damblaua, am bătut pe Steaua“. În plus, s-a strigat și numele lui Andrei Prepeliță, omul care o pregătește pe echipa ialomițeană.