Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum arată acum cotele pentru calificarea în play-off. Opt echipe se bat pe trei locuri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum arată acum cotele pentru calificarea în play-off. Opt echipe se bat pe trei locuri

Cum arată acum cotele pentru calificarea în play-off. Opt echipe se bat pe trei locuri

Daniel Işvanca Publicat: 2 februarie 2026, 16:21

Comentarii
Cum arată acum cotele pentru calificarea în play-off. Opt echipe se bat pe trei locuri

Imagine din FCSB - CFR Cluj / SPORT PICTURES

Etapa cu numărul 24 a dinamitat și mai mult lupta la play-off din Liga 1, iar FCSB are o misiune infernală în ultimele șase runde ale sezonului regulat. Campioana a câștigat disputa cu Csikszereda, dar UTA, Universitatea Cluj și Farul au învins și ele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vor fi nu mai puțin de opt echipe care se vor lupta pe trei locuri, iar cotele pentru calificarea în play-off sunt destul de interesante. Ce șanse are gruparea roș-albastră să prindă un loc în primele șase.

FCSB, a treia favorită la calificarea în play-off

FCSB are o misiune dificilă în ceea ce privește îndeplinirea primului obiectiv din acest sezon. Calificarea în play-off este sub semnul întrebării, iar o eventuală absență din primele șase ar însemna un sezon catastrofal pentru campioana en-titre.

Bookmakerii au analizat lupta pentru play-off din aceste șase etape rămase și au cotat echipa antrenată de Elias Charalambous cu a treia șansă, la egalitate cu CFR Cluj.

Marea favorită în această ierarhie este FC Botoșani, care primește luni seară vizita celor de la Oțelul. Trupa antrenată de Leo Grozavu are 1,65 cotă pentru calificarea în play-off, urmată de Universitatea Cluj (1,80).

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj și FCSB sunt imediat după, 1,85, iar clasamentul este completat de FC Argeș (2,75), Oțelul Galați (3,00), UTA (3,00) și Farul Constanța (10).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea
Observator
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
18:20
Adrian Mutu, verdict categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off: “O să avem un sezon istoric”
18:17
Raheem Sterling merge în Turcia! Destinație surprinzătoare pentru starul trecut pe la Liverpool, City și Chelsea
17:46
Botoşani – Oţelul LIVE TEXT (18:30). Luptă teribilă pentru play-off. Echipele de start
17:46
George Russell şi-a anunţat candidatura la titlul din Formula 1: “Sunt pregătit să lupt”
17:37
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
17:28
Lovitură cruntă pentru naționala Spaniei! Starul, în pericol să rateze CM 2026
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”