Cum arată acum cotele pentru calificarea în play-off. Opt echipe se bat pe trei locuri - Antena Sport

Etapa cu numărul 24 a dinamitat și mai mult lupta la play-off din Liga 1, iar FCSB are o misiune infernală în ultimele șase runde ale sezonului regulat. Campioana a câștigat disputa cu Csikszereda, dar UTA, Universitatea Cluj și Farul au învins și ele.

Vor fi nu mai puțin de opt echipe care se vor lupta pe trei locuri, iar cotele pentru calificarea în play-off sunt destul de interesante. Ce șanse are gruparea roș-albastră să prindă un loc în primele șase.

FCSB, a treia favorită la calificarea în play-off

FCSB are o misiune dificilă în ceea ce privește îndeplinirea primului obiectiv din acest sezon. Calificarea în play-off este sub semnul întrebării, iar o eventuală absență din primele șase ar însemna un sezon catastrofal pentru campioana en-titre.

Bookmakerii au analizat lupta pentru play-off din aceste șase etape rămase și au cotat echipa antrenată de Elias Charalambous cu a treia șansă, la egalitate cu CFR Cluj.

Marea favorită în această ierarhie este FC Botoșani, care primește luni seară vizita celor de la Oțelul. Trupa antrenată de Leo Grozavu are 1,65 cotă pentru calificarea în play-off, urmată de Universitatea Cluj (1,80).