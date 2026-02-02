Robert Ilyeş e pregătit să o reîntâlnească pe FCSB şi în play-out: "Asta este! Continuăm cu ei" - Antena Sport

Închide meniul
Robert Ilyeş e pregătit să o reîntâlnească pe FCSB şi în play-out: “Asta este! Continuăm cu ei”

Alex Masgras Publicat: 2 februarie 2026, 16:31

Robert Ilyeş, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

Robert Ilyeş, antrenorul celor de la Csikszereda, a vorbit despre şansele celor de la FCSB de a se califica în play-off-ul Ligii 1. Campioana ultimelor două ediţii traversează o perioadă o perioadă complicată şi se află pe locul 11 după 24 de etape, cu 34 de puncte.

În acest moment, FCSB este la 4 puncte distanţă de locurile de play-off, în condiţiile în care a mai rămas de disputat şi meciul dintre FC Botoşani şi Oţelul Galaţi, echipele de pe locurile 6, respectiv 8.

Robert Ilyeş consideră că FCSB se mai poate califica în play-off, mai ales dacă va avea parte şi de rezultate favorabile în celelalte partide, dar a părut împăcat cu ideea că o poate reîntâlni pe campioana României şi în play-out, chiar dacă este de părere că locul ei este în play-off:

“Au şi ei speranţe, mai au nişte meciuri în care depind şi rezultatele dacă o să îi ajute. Dacă nu, o să ne întâlnim în play-out şi asta este, o să continuăm cu ei.

Este o echipă campioană şi nu ştiu dacă locul lor e în play-out”, a declarat Robert Ilyeş, la conferinţa de presă.

Laurenţiu Reghecampf e convins că FCSB va prinde play-off-ul: “100%”

Întrebat despre şansele roş-albaştrilor de a termina sezonul regulat pe un loc de play-off, Laurenţiu Reghecampf a declarat că este convins că FCSB va ajunge în primele şanse. De asemenea, fostul antrenor al roş-albaştrilor a numit şi motivele pentru care prezenţa FCSB-ului în play-off ar reprezenta un lucru pozitiv:

“(n.r. – Prinde FCSB play-off-ul?) Da, 100%! Pentru că nivelul campionatului în anul acesta e mai bun decât ce a fost în anii precedenți, mi-aș dori un play-off cu Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR Cluj și încă o echipă. Eu așa m-aș gândit că ar fi un play-off cu meciuri foarte frumoase”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, la fanatik.ro.

