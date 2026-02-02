Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos - PAOK Salonic, semifinală de "foc" pentru Răzvan Lucescu - Antena Sport

Semifinalele şi finala Cupei Greciei se văd LIVE în AntenaPLAY. PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, vrea să câştige pentru a noua oară competiţia. Antrenorul român are două trofee în palmares, câştigând alături de PAOK în 2018 şi 2019.
În semifinale, PAOK Salonic va juca împotriva celor de la Panathinaikos. Câştigătoarea semifinalei va juca pentru trofeu împotriva echipei care se va impune în semifinala dintre OFI Crete şi Levadiakos.
Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos – PAOK Salonic se joacă miercuri, de la ora 20:30
Semifinalele Cupei Greciei se joacă în dublă manşă. Miercuri, de la ora 20:30, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, va juca manşa tur pe terenul celor de la Panathinaikos, LIVE în AntenaPLAY. Returul va avea loc la Salonic pe 11 februarie, de la ora 20:30.
În cealaltă semifinală, OFI Crete va primi vizita lui Levadiakos tot miercuri, dar de la ora 17:00, urmând ca returul să se dispute pe 11 februarie, pe terenul lui Levadiakos, de la aceeaşi oră.
Panathinaikos este cea mai titrată echipă din istoria competiţiei, cu 20 de trofee câştigate. Ultimul a fost obţinut în sezonul 2023-24, după o finală câştigată cu 1-0 în faţa lui Aris.
În acest sezon, PAOK şi Panathinaikos s-au întâlnit deja de două ori. În luna noiembrie, Panathinaikos a câştigat meciul de pe teren propriu, scor 2-1, în timp ce echipa lui Răzvan Lucescu şi-a luat revanşa în decembrie, când s-a impus cu 2-0.
PAOK Salonic vine după victoria cu 4-1 din campionat, în faţa lui Panserraikos. Cu câteva zile înainte, formaţia din Salonic a pierdut meciul de pe terenul lui Lyon din Europa League, la finalul căruia Răzvan Lucescu a văzut cartonaşul roşu. Echipa antrenorului român s-a calificat însă în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.
Finala Cupei Greciei va avea loc pe 25 aprilie, de la ora 18:00, şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.
Programul semifinalelor Cupei Greciei, LIVE în AntenaPLAY:
4 februarie
- OFI Crete – Levadiakos (17:00)
- Panathinaikos – PAOK (20:30)
11 februarie
- Levadiakos – OFI Crete (17:00)
- PAOK – Panathinaikos (20:30)
