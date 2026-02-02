Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos - PAOK Salonic, semifinală de "foc" pentru Răzvan Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos – PAOK Salonic, semifinală de “foc” pentru Răzvan Lucescu

Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos – PAOK Salonic, semifinală de “foc” pentru Răzvan Lucescu

Alex Masgras Publicat: 2 februarie 2026, 16:58

Comentarii
Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos – PAOK Salonic, semifinală de foc pentru Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu, la un meci al lui PAOK / Profimedia Images

Semifinalele şi finala Cupei Greciei se văd LIVE în AntenaPLAY. PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, vrea să câştige pentru a noua oară competiţia. Antrenorul român are două trofee în palmares, câştigând alături de PAOK în 2018 şi 2019.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În semifinale, PAOK Salonic va juca împotriva celor de la Panathinaikos. Câştigătoarea semifinalei va juca pentru trofeu împotriva echipei care se va impune în semifinala dintre OFI Crete şi Levadiakos.

Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos – PAOK Salonic se joacă miercuri, de la ora 20:30

Semifinalele Cupei Greciei se joacă în dublă manşă. Miercuri, de la ora 20:30, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, va juca manşa tur pe terenul celor de la Panathinaikos, LIVE în AntenaPLAY. Returul va avea loc la Salonic pe 11 februarie, de la ora 20:30.

În cealaltă semifinală, OFI Crete va primi vizita lui Levadiakos tot miercuri, dar de la ora 17:00, urmând ca returul să se dispute pe 11 februarie, pe terenul lui Levadiakos, de la aceeaşi oră.

Panathinaikos este cea mai titrată echipă din istoria competiţiei, cu 20 de trofee câştigate. Ultimul a fost obţinut în sezonul 2023-24, după o finală câştigată cu 1-0 în faţa lui Aris.

Reclamă
Reclamă

În acest sezon, PAOK şi Panathinaikos s-au întâlnit deja de două ori. În luna noiembrie, Panathinaikos a câştigat meciul de pe teren propriu, scor 2-1, în timp ce echipa lui Răzvan Lucescu şi-a luat revanşa în decembrie, când s-a impus cu 2-0.

PAOK Salonic vine după victoria cu 4-1 din campionat, în faţa lui Panserraikos. Cu câteva zile înainte, formaţia din Salonic a pierdut meciul de pe terenul lui Lyon din Europa League, la finalul căruia Răzvan Lucescu a văzut cartonaşul roşu. Echipa antrenorului român s-a calificat însă în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

Finala Cupei Greciei va avea loc pe 25 aprilie, de la ora 18:00, şi va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.

Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, răniteRomân rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite
Reclamă

Programul semifinalelor Cupei Greciei, LIVE în AntenaPLAY: 

4 februarie 

  • OFI Crete – Levadiakos (17:00)
  • Panathinaikos – PAOK (20:30)

11 februarie

  • Levadiakos – OFI Crete (17:00)
  • PAOK – Panathinaikos (20:30)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea
Observator
Vehicul futurist, oprit pe o stradă din Lugoj. Șoferul Teslei Cybertruck a aflat că nu avea permis pentru ea
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce s-a întâmplat cu selecţionerul. Exclusiv
17:46
Botoşani – Oţelul LIVE TEXT (18:30). Luptă teribilă pentru play-off. Echipele de start
17:46
George Russell şi-a anunţat candidatura la titlul din Formula 1: “Sunt pregătit să lupt”
17:37
Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
17:28
Lovitură cruntă pentru naționala Spaniei! Starul, în pericol să rateze CM 2026
17:25
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie
17:16
Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat “afaceri de milioane de euro”
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 5 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 6 Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”